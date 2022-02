Tja, schön wäre das durchaus, doch hinter dieser DHL-Meldung steckt Abzocke!

Logisch, so ein iPhone 13 von Apple kostenlos zu erhalten – das würden wohl nur wenigsten einfach so ausschlagen. Was jetzt aber im Internet und auf Facebook kursiert, ist an Schamlosigkeit kaum zu überbieten.

Betrüger werben damit, dass man das Premium-Smartphone von der DHL kostenlos erhalten würde, wenn man nur schnell genug und auf einen dubiosen Link klicken würde.

DHL: Vorsicht bei DIESEM verlockenden Angebot – dahinter verbergen sich dreiste Betrüger

Ganz mies: Die Betrüger nutzen für ihre kriminelle Machenschaft auch noch das Logo der DHL! Dabei ist schnell klar, dass die DHL überhaupt nichts mit dem Fake-Angebot zu tun hat.

Betrüger haben Logo und Name der DHL geklaut, um auf ein angeblich verlockendes Angebot aufmerksam zu machen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photothek

Im Gegenteil: Um den Anschein von Seriösität zu erwecken, haben die unbekannten Verbrecher ohne Erlaubnis einfach das DHL-Logo verwendet. So sollen leichtgläubige Kunden dazu verleitet werden, auf den Trickbetrug reinzufallen.

DHL: Betrüger werben mit Name und Logo für angeblich kostenlose iPhones

Besonders dreist: Über dem „Angebot“ steht, dass die DHL angeblich Schmuggelware verteilen würde! Wortwörtlich heißt es: „DHL hat eine Reihe von geschmuggelten Apple iPhone 13 in Deutschland beschlagnahmt, und das Gericht hat es erlaubt, sie kostenlos zu verteilen.“ Natürlich völliger Schwachsinn!

Kunden sollten also nicht auf den Link klicken und damit auf die Betrüger reinfallen. Ob die DHL auf diesen Missbrauch von Logo und Namen reagieren wird, ist noch ungewiss.

Klar ist aber: So ganz tatenlos wird der Logistik-Riese allein zum Schutz der vielen Kunden auch nicht zuschauen – und das ist auch gut so... (mg)