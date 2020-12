DHL: Geschenke pünktlich zum Fest? Experte mit drastischer Aussage – „Viele werden leer ausgehen!“

Vor Weihnachten steht erstmal der Lockdown vor der Tür. Ab Mittwoch sind die Geschäfte bundesweit dicht. Wie viel Zeit bleibt dir jetzt noch, um online nach Geschenken zu suchen?

Viel Zeit für Weihnachtsshopping in den Innenstädten bleibt also nicht mehr. Und viele werden ohnehin online ihre Geschenke bestellen. Zu groß ist die Angst vor Menschenaufläufen in den Städten und der Ansteckungsgefahr. Das bringt die Paketlieferdienste wie DHL an die Grenzen.

DHL: Lockdown sorgt für noch mehr Arbeit vor Weihnachten

Schon jetzt hat Corona DHL vor große Herausforderungen gestellt. 56 Millionen Pakete bewegte die Post vergangene Woche durch Deutschland, elf Millionen waren es zum Teil pro Tag. Mehr als doppelt so viel wie an normalen Tagen.

DHL-Produktionschef Thomas Schneider sagte zu „Bild“: „Das sind Rekordwerte, die wir so noch nie gesehen haben. In einigen Regionen haben wir eine zusätzliche Abendzustellung bis 21 Uhr eingerichtet, um dem Paketvolumen Herr zu werden.“

In München und Berlin setzt DHL sogar Paketbusse ein, die als zusätzliche "Outdoor"-Abgabestelle für Weihnachtspakete zum Einsatz kommen.

Allein im Kreis Recklinghausen im Ruhrgebiet hat die Post noch 40 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, berichtet die „Recklinghäuser Zeitung“.

Das ist DHL:

DHL wurde 1969 gegründet

Es handelt sich um einen Paket- und Brief-Express-Dienst

Seit 2002 gehört der Konzern als DHL International GmbH zur Deutsche Post DHL Group

CEO ist derzeit John Pearson

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bonn

Im Jahr 2019 verteilte DHL fast 1,6 Milliarden Pakete in Deutschland

Ob das reicht? Experten sind skeptisch: „Auch ohne kompletten Shutdown war die Lage bereits angespannt und eine rechtzeitige Lieferung gegebenenfalls nicht mehr möglich. Wenn Geschäfte und Schulen geschlossen werden, wird die Lage nochmal komplizierter“, sagt Handelsexperte Christian Rusche vom IW Köln der „Bild-Zeitung“.

E-Commerce-Experte und Wirtschaftsprofessor Gerrit Heinemann wird noch drastischer: „Man muss es so deutlich sagen: Viele werden unterm Baum leer ausgehen!“

Diese Tipps hat die Post, damit dein Paket rechtzeitig zu Weihnachten ankommt

Was also tun, damit mein Geschenk rechtzeitig ankommt?

DHL: der Lockdown sorgt für große Herausforderungen bei der Post. Foto: imago images / photothek

Damit sie rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen, sollten Pakete spätestens am Samstag, 19. Dezember um 12 Uhr verschickt werden, rät die Post.

Bei Briefen und Postkarten ist die Frist drei Tage länger. Nutze auch DHL-Paketshops und -Packstationen, so die Empfehlung. (ms)