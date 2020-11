DHL: Ansturm auf Packstationen – Deutsche Post zieht Konsequenzen

Die DHL will die Zahl der Packstationen in Deutschland verdoppeln.

Die DHL plant einen gewaltigen Ausbau ihrer Packstationen.

Besonders in Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen und Mindestabständen erfreuen sich die Anlagen zum Abholen oder Versenden von Paketen großer Beliebtheit. Deshalb hat die DHL nun einen großen Entschluss gefasst: Bis Ende 2023 soll sich die Zahl der Stationen verdoppeln.

In Zahlen ausgedrückt: Aktuell gibt es rund 6.000 Packstationen in Deutschland – in rund zwei Jahren sollen es bereits 12.000 sein. Das teilte die Deutsche Post DHL am Dienstag in Bonn mit. Vor allem Einzelhändler, Nahverkehrsfirmen und Immobilienunternehmen hätten großes Interesse daran, eine Station an ihren Standorten aufzustellen, meint Konzernvorstand Tobias Meyer.

Vor allem in Corona-Zeiten erfreuen sich die Paketstationen großer Beliebtheit. Foto: imago images / Revierfoto

Der Konzern gab Pläne für einen stufenweisen Ausbau bekannt: Ende dieses Jahres sind es planmäßig 6.500 - das wären 2.100 mehr als 2019. Ende 2021 sind mindestens 8.500 eingeplant, ein Jahr später 10.500 und Ende 2023 dann insgesamt mindestens 12.000. Eine Investitionssumme nannten die Bonner nicht.

Experte erklärt Vorteil von Packstationen

„Paketstationen haben für beide Seiten Vorteile - für den Dienstleister und für den Kunden“, sagt der Logistik-Professor Kai-Oliver Schocke. Die Firma könne erheblich Kosten sparen, weil die Zeit für die Paket-Übergabe deutlich schrumpfe - schließlich könnten die Sendungen in großer Zahl an den Paketboxen abgeladen werden, anstatt einzeln an Haustüren zu klingeln. „In Innenstädten hat ein Paketbote mitunter nur drei Minuten Zeit vom Anhalten über die Übergabe bis zum Wiederlosfahren“, erklärt er.

„Der Platz für solche Stationen an den richtigen Orten ist begrenzt“, so der Professor. „Der Kunde will sein Paket haben bei der Abholstation in nächster Nähe - ihm ist es egal, von welchem Anbieter die ist.“ In den Packstationen landen ausschließlich Pakete, die DHL transportiert hat - Sendungen anderer Dienstleister sind außen vor.

Derzeit hat nach DHL-Angaben die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland eine Packstation in ihrer Nähe, also im Umkreis von einem Kilometer Entfernung. Künftig soll der Anteil steigen. Allerdings ist nicht immer garantiert, dass die Sendung auch wirklich an die Packstation geht, die man beim Online-Bestellen als Adresse angibt. Denn ist besagte Station voll, landet das Paket woanders und der Verbraucher muss wider Erwarten einen weiteren Weg auf sich nehmen. (at, mit dpa)