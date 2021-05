DHL verkündet Neuerung – doch Kunden sind unsicher!

Große Änderung bei DHL! Der Paketdienst hat große Pläne. Doch was bedeutet das für die Kunden? (Symbolbild)

Große Änderung bei DHL!

Der Paketdienst hat große Pläne. Der Sendungstransport auf dem Schienenweg soll deutlich vorangetrieben werden. Doch was bedeutet das für DHL-Kunden?

DHL will mehr Pakete über Schienenweg liefern

„Wir verkleinern unseren ökologischen Fußabdruck und verdreifachen bis 2025 den Anteil der Pakete, die per Bahn transportiert werden“, kündigte DHL auf Facebook an. „Langfristig werden 20% aller Pakete auf die Schiene verlegt.“

Aktuell liegt der Anteil von Paketen, die mit der Bahn transportiert wird, lediglich bei zwei Prozent, wie DHL-Sprecherin Britta Töllner auf Anfrage unser Redaktion mitteilte.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Doch wirkt sich der Umstieg auf die Gleise auch auf die DHL-Kunden aus? Auf Facebook äußern viele Nutzer ihre Bedenken. Längere Lieferzeiten? Höhere Versandkosten? Paketabholungen direkt am Bahnhof? Wir haben bei DHL nachgefragt.

DHL-Sprecherin verspricht: „Keine Änderung für Kunden“

Sprecherin Britta Töllner stellt direkt klar: „Für den Kunden ändert sich dadurch nichts.“

+++Kaufland in NRW: Kunde macht überraschende Beobachtung an Kasse – „Finde den Fehler“+++

In erster Linie soll der Schienenweg beim Transport von Wechselbehältern zwischen weit von einander entfernten Paketzentren eingesetzt werden. Damit sollen möglichst viele Straßenkilometer durch die Bahn ersetzt werden.

Ausgewählte Paketzentren sollen diesbezüglich mit Gleisanschlüssen ausgestattet werden. „Dadurch sollen Transporte zu den Terminals reduziert, die Verladung beschleunigt und noch höhere Mengen in den zur Verfügung stehenden Zeitfenstern auf der Schiene transportiert werden“, so Töllner. (at)