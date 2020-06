DHL: Kundin rastet nach fehlgeschlagener Zustellung aus – „Das ist ein Skandal!“

DHL: Eine Kundin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Lieferdienst, nachdem sie ein Paket in die USA nicht verschicken konnte. (Symoblbild)

Lügen, Beleidigungen, ein betrügerisches System – es sind heftige Vorwürfe, die eine Frau aus Hessen gegen DHL erhebt.

Im Mai hatte sie ihrer Schwester in den USA ein Paket mit einem Geburtstagsgeschenk via DHL zugeschickt. Doch nach rund drei Wochen landete das Paket wieder bei der Absenderin. Darauf ein Aufkleber, auf dem „Annahme verweigert“ angekreuzt war. Wie die Kundin unserer Redaktion erzählt, sei das aber nur der Anfang einer ganzen Reihe von Unannehmlichkeiten gewesen.

+++ DHL: Kundin bestellt Paket – doch beim Abholen erlebt sie eine böse Überraschung +++

DHL: Kundin erhebt schwere Vorwürfe – „Nicht mehr legal, was hier passiert!“

Da wäre zunächst der „Annahme verweigert“-Sticker – der sei „eine Lüge“, so die Kundin. Schließlich habe das Paket Deutschland überhaupt nicht verlassen. Richtig heftig soll es aber erst geworden sein, als die Frau versucht habe, mit DHL Kontakt aufzunehmen, um ihr Geld zurückzubekommen. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie können Privatkunden zurzeit nur über den DHL-Premium-Versand Lieferungen in die USA in Auftrag geben. Ab einem Paketgewicht von fünf Kilo bedeutet das einen Aufpreis von 16 Euro – die Kundin aus Hessen zahlte somit insgesamt 53,99 Euro für ihre Zustellung.

Eine DHL-Maschine startet von Leipzig aus nach Amerika. Doch nicht alle Waren dürfen in die USA geliefert werden. Foto: imago images / Christian Grube

Seit rund einer Woche kämpft sie um eine Rückerstattung des Betrags, wie uns die Kundin am Samstag mitteilt. Doch von DHL erhalte sie „nur Ablehnung“. Schon drei Mal sollen Mitarbeiter einfach den Hörer wieder aufgelegt oder die Kundin sogar beleidigt haben. „Ein Mitarbeiter meinte, ich passe ihm als Kundin nicht und er könne zu mir sagen, was er will“, berichtet sie. „Ein anderer meinte, ich bräuchte keine weiteren E-Mails schicken, da sie keiner lesen und es auch keinen interessieren würde.“ Das bringt das Fass zum Überlaufen: „Wo sind wir denn hier? Das ist ein Skandal! Das ist doch kein Zustand und nicht mehr legal, was hier passiert!“

+++ DHL: Kunden können es kaum glauben – die Pakete sollen ... +++

Ein Online-Link, den man ihr bezüglich ihres Anliegens mitteilte, führe zu einer Seite, die gar nicht mehr existiert. „Das ist alles ein betrügerisches System, das DHL mit allen Menschen fährt“, kritisiert die wütende Kundin.

DHL erklärt: Kundin wollte unerlaubte Ware in die USA schicken

Unsere Redaktion hat daraufhin bei DHL bezüglich des Vorfalls angefragt. Eine Sprecherin des Paketlieferdienstes erklärte, warum das Paket der Kundin nicht zugestellt werden konnte. Das Problem sei der Inhalt gewesen: Die Frau wollte ihrer Schwester zum Geburtstag Kosmetikartikel schenken. „Laut Einfuhr- und Zollvorschriften der Vereinigte Staaten von Amerika ist ein Versand von Kosmetikartikeln dorthin nicht zulässig“, teilte die DHL-Sprecherin mit. „Daher ging das Paket zurück an den Absender.“ Die Annahme wurde daher auch nicht von der Schwester der Kundin in den USA verweigert, sondern vom Zoll in Deutschland.

Für jedes Empfängerland gebe es umfangreiche und detaillierte Versand-Vorschriften – erst recht während der Corona-Pandemie, so die Sprecherin und verweist diesbezüglich auf einen rund 400 Seiten umfassenden Katalog. „Die Verantwortung dafür, ob ein Versand möglich und welche Zolldokumentation nötig ist, liegt allein beim Absender“, betont sie. Mit anderen Worten: Die Kundin hätte sich zuvor selbst informieren müssen, ob sie Kosmetikartikel in die USA liefern dürfe.

Eine Rückerstattung seitens DHL gebe es nur bei Verlust oder Beschädigung von „bedingungsgerechten Sendungen“ – im Falle der Kundin aus Hessen liege dementsprechend kein Haftungsfall vor.

+++ Deutsche Post liefert Brief zu spät und muss 18.000 Euro Strafe an Kundin zahlen +++

Nur eine Sache kann die Sprecherin nicht aufklären: Die angeblichen Beleidigungen und das Verhalten der DHL-Mitarbeiter gegenüber der Kundin. „Die Gespräche mit dem Kundenservice sind nicht dokumentiert“, teilte die Sprecherin auf Nachfrage mit. „Da steht immer Aussage gegen Aussage.“ (at)