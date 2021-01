DHL und Deutsche Post bieten neuen Service an – dann gehen die Diskussionen der Kunden los: „Geht's noch?“

DHL und Deutsche Post haben etwas Neues am Start, das eigentlich alle Kunden freuen dürfte. Doch nicht alle Kunden reagieren erfreut – eine regelrechte Kritikwelle rast auf den Post- und Paketservice zu.

Auf Facebook präsentieren DHL und Deutsche Post mit einem jeweils fast identischen Post ihre neue App. Mit der können Kunden Pakete und Briefe online frankieren und dann einfach in einer Filiale sowie Packstation abgeben oder in den Briefkasten werfen.

DHL und Deutsche Post-Kunden beschweren sich über Zusteller

Auch kann über die App getrackt werden, wo sich das DHL-Paket oder die Deutsche Post-Sendung derzeit befindet und wann es zugestellt wird. Besonders praktisch sind die mobilen Briefmarken. Dafür müssen Deutsche Post-Kunden keine Marke mehr ausdrucken.

DHL und Deutsche Post haben eine gemeinsame App herausgebracht. Foto: Lorraine Dindas

Ein Code, bestehend aus „#Porto“ und einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben wird generiert. Den müssen Kunden dann nur noch auf den Briefumschlag schreiben.

Doch statt sich über die neuen Funktionen zu freuen, hagelt es sehr viel Kritik. Dabei geht es aber nicht um die App selbst. Viele Kunden von DHL und Deutsche Post beschweren sich, dass ihre Sendungen nicht angekommen.

--------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeitern in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

--------------------------

So berichtet eine Kundin auf Facebook: „Ich bin auch sauer. Verfolge live, wann mein Paket kommt. Freue mich, nur noch zwei vor mir, dann sehe ich, dass er das Paket nicht abliefern konnte.“ In dem Paket soll ein teures Handy gewesen sein.

Nun muss die DHL-Kundin es in einer nächstgelegenen Trinkhalle abholen. Ihr Fazit: „Unmöglich, einige DHL Fahrer.“

Ein weiterer Kunde beschwert sich gleich über mehrere DHL-Fahrer: „Eine absolute Frechheit. Ein Großteil eurer Fahrer hält es noch nicht mal für nötig, zu klingeln und bringt die Pakete direkt in die Filiale.“ Er sagt außerdem, dass er jeden Tag zu Hause sei. Der Kunde fragt: „Was unternehmt ihr dagegen? Nix, außer die Preise zu erhöhen.“

DHL und Deutsche Post: „Mittlerweile ist Hermes zuverlässiger“

Das Paket einer Kundin ist sogar gleich komplett verschwunden. Auf Facebook schreibt sie, dass sie seit einigen Tagen darauf wartet.

--------------

Das sind die Preise der Deutschen Post:

Postkarte: 0,60 Euro

Standard Brief: 0,80 Euro

Kompakt Brief: 0,95 Euro

Groß Brief: 1,55 Euro

Maxi Brief: 2,70 Euro

----------------

Die DHL-App zeige ihr an, dass ihr Paket seit dem 8. Januar in Hagen ist. „Wenn ich das Formular ausfülle, wird meine Email-Adresse nicht akzeptiert. Der erste Mitarbeiter im Service war am Telefon unverschämt, die zweite Mitarbeiterin hat mir eine Mail-Adresse gegeben, wo ich die Daten hinsenden soll.“

-----------

Mehr zum Thema DHL und Deutsche Post:

-----------

Anschließend hat sie eine Anliegennummer erhalten, die sie in ein Formular einfügen sollte. Doch damit klappte es auch nicht. Sie ist sauer: „DHL, geht's noch? Mein Paket verklüngeln und dann mit fadenscheinigen Antwort-Mails abtauchen? Mittlerweile ist Hermes zuverlässiger, das würde mir zu denken geben!“

Es gibt aber auch ein paar Kunden, die sich über den neuen Service von DHL und Deutsche Post freuen. Kommentar: „Hervorragende App: Alles zusammen in einer App, übersichtlich und aktuell. Gratulation!“ (ldi)

+++ DHL: Kunde erhält verwirrende Benachrichtigung – „DHL, ich habe Angst“ +++

Gut zu wissen: DHL mit einer wichtigen Neuerung. DAS musst du ab sofort beachten, wenn du ein Paket verschickst. Hier liest du mehr <<<