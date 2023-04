DHL, Deutsche Post und Hermes: Große Änderung geplant! Sie betrifft DIESE Pakete

Bahnt sich da eine große Änderung bei DHL, Deutsche Post und Hermes an? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat zumindest große Pläne.

Bei bestimmten Paketen sollen künftig neue Regelungen für die Zustellung gelten. Heil gehe es dabei um die Gesundheit der Paketboten. Wir dröseln die Pläne für dich auf und verraten dir auch, was die Deutsche Post und Hermes dazu sagen.

DHL, Deutsche Post & Hermes: Neue Regel für schwere Pakete

In den Augen von Bundesarbeitsminister Huberts Heil gefährdet das Schleppen schwerer Pakete die Gesundheit der Zusteller. „Viele Paketboten werden Bandscheibenvorfälle bekommen. Deshalb will ich durchsetzen, dass Pakete, die mehr als 20 Kilogramm wiegen, nicht mehr von einem allein geschleppt werden müssen“, so der SPD-Politiker im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“.

Der Plan: „Pakete, die mehr als 20 Kilogramm wiegen, müssen dann künftig durch Speditionen mit zwei Personen zugestellt werden.“ Ab einem Gewicht von zehn Kilo soll zudem eine Kennzeichnungspflicht für Pakete bestehen – „damit der Bote gleich sieht, was er sich zumuten kann.“

Das sagen Deutsche Post und Hermes

Zwei Zusteller ab 20 Kilo Paket-Gewicht – kann das funktionieren? Die Deutsche Post hält eine solche Regelung „für denkbar“, wie Pressesprecher Stefan Heß auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Bisher liege die Grenze bei 31,5 Kilo, das ergebe sich aus den Arbeitsschutzregeln. Da jedoch nur 1,7 Prozent aller Pakete die 20-Kilo-Marke knacken, würde eine solche Regelung keine allzu drastischen Nachwirkungen mit sich bringen.

Hermes spricht sich ebenfalls für eine Entlastung der Zusteller aus und verweist auch auf aktuelle Ausstattung und Ausrüstung der Paketboten, die das bereits ermöglichen sollen. Doch der Paketdienst spricht dabei einen alles andere als unwichtigen Punkt an: Mehr Zusteller, Kennzeichnungen ab zehn Kilo – das ist ein logistischer Mehraufwand. Und der führt am Ende auch zu höheren Kosten. Wer die am Ende zahlen muss? Laut Hermes sei das „zu diesem Zeitpunkt nicht einschätzbar“.

Neue Regel = neue Kosten?

Es ist also nicht auszuschließen, dass man für ein 20-Kilo-Paket womöglich bald mehr zahlen muss, weil der Lieferung logistisch aufwendiger wird. Doch bis diesbezüglich irgendetwas entschieden wird, dauert es noch.

Die Regelung soll im neuen Postgesetz untergebracht werden. Daran arbeitet aktuell das Wirtschaftsministerium von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Ein Entwurf soll noch in diesem Jahr präsentiert werden.