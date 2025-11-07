Neue Fristen bei DHL, Deutsche Post & Co. – DANN sind Kunden zu spät dran

Noch sind es ein paar Wochen bis zum Weihnachtsfest und sicherlich hast du längst nicht alle Geschenke zusammen. Viele lassen sich ja immer viel Zeit und geraten dann kurz vor Heiligabend in Stress. Dann müssen sie sich durch volle Innenstädte kämpfen, um an Weihnachten nicht mit leeren Händen dazustehen. Oder sie versuchen noch etwas im online zu bestellen und lassen es sich per DHL, Deutsche Post, Hermes oder einem anderen Paketdienst nach Hause liefern.

Doch damit die Geschenke vor Weihnachten ankommen, gilt es einige Fristen zu beachten. Wer zu spät dran ist, der bekommt seine Pakete von DHL, Hermes und Co. erst nach den Feiertagen geliefert. Das gilt auch für Geschenke, die du deinen Liebsten mit der Post schicken willst.

Zustellungsfristen bei DHL, Deutsche Post & Co. zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr werden sicher wieder jede Menge Pakete rund um die Weihnachtszeit verschickt. Damit rechnen auch die Paketdienste und bereiten sich entsprechend vor. Für sie ist es die „intensivste Zeit des Jahres“, erklärt etwa die DHL Group und stellt deshalb 10.000 Aushilfskräfte ein.

Hermes erwartet vor allem rund um den Black Friday und die Cyber Week ein hohes Paketaufkommen. Dafür stockt der Paktdienst um 3.500 Fahrzeuge und etwa 2.500 Zusteller auf. „Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit können hohe Sendungsmengen oder unvorhergesehene Witterungsbedingungen wie Wintereinbrüche, Glatteis oder gesperrte Wege lokal zu längeren Zustellzeiten führen“, warnt das Unternehmen vorab. Übrigens: Am 27. Dezember und 2. Januar werden die Zustellungen pausiert!

Währenddessen beruhigt die Deutsche Post ihre Kunden: Die meisten Filialen dürften auch an Heiligabend und Silvester geöffnet haben. Genauer Informationen gibt es über den Standortfinder.

Übersicht über die Fristen:

Paketdienst Frist (Innland) Frist (Ausland) DHL (Pakete und Päckchen) 20. Dezember (Standard)

22. Dezember (Express) 22. Dezember (Express)

15. Dezember (Nachbarländer)

11. Dezember (sonstige europ. Länder)

26. November (außerhalb Europas) Deutsche Post (Briefe und Postkarten) 20. Dezember (Standardbrief)

22. Dezember (Einschreiben) 12. Dezember (europ. Länder)

5. Dezember (außerhalb Europas) Hermes 19. Dezember bis 12 Uhr

18. Dezember bis 20 Uhr (Abholungen) 12. Dezember bis 12 Uhr (innerhalb der EU) GLS 19. Dezember, 12 Uhr 18. Dezember (EU-Nachbarländer)

17. Dezember (weitere EU-Länder)

15. Dezember (weltweiter Versand)

Tipps von der Deutschen Post

UPS hat seinen Serviceplan für die Weihnachtszeit ebenfalls veröffentlicht. Paketabgaben sind demnach noch bis zum 24. Dezember um 12 Uhr möglich, Abholung bis zum Vortag. Expresszustellungen erfolgen an Heiligabend bis 14 Uhr. DPD hat noch keine Informationen zu den diesjährigen Fristen veröffentlicht. Wir bleiben dran und werden diesen Text bei Zeiten aktualisieren.

Hier noch ein paar Tipps für eine „stressfreie Adventszeit“ von der Deutschen Post: