DHL: Das gab‘s noch nie! Pakethändler führt jetzt DAS ein – Jeder Kunde profitiert davon

Quasi die einzige Möglichkeit, trotz Corona-Krise zu shoppen, ist momentan der Weg übers Internet. Zudem lässt sich so auch der Gang zum Supermarkt sparen. Dementsprechend viele Menschen nutzen diese Einkaufsmöglichkeit derzeit, was sich gewaltig auf die Arbeit der Paketdienste wie DHL auswirkt.

Deshalb hat der Pakethändler jetzt etwas eingeführt, wovon jeder Kunde profitiert!

DHL: Von einer noch nie dagewesenen Neuerung dürfte jeder Kunde profitieren. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

DHL: Pakethändler mit einer Neueinführung

Der Pakethändler DHL rüstet sich bewusst gegen die unvorhergesehene Herausforderung durch die Corona-Krise. In einem Interview mit der WAZ berichtet Thomas Schneider, der für das Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post DHL, über neue Maßnahmen.

Demnach habe DHL im Frühling „Rekordwerte“ erreicht, welche auf die „Flut“ von Aufträgen zurückzuführen sei. Deshalb habe der Pakethändler neue Mitarbeiter eingestellt und wolle noch weitere einstellen.

Kunden profitieren

Außerdem würden nun zunehmend auch Postboten kleinere Pakete ausliefern, um die Paketboten zu entlasten. Um die übermäßige Nachfrage zu bewerkstelligen, kann der Pakethändler dennoch einen weiteren Arbeitstag in der Woche gut gebrauchen.

So habe DHL bereits bei den zuständigen Behörden in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Anträge für die Arbeit an Sonntagen eingereicht. Diese seien jedoch abgelehnt worden. DHL gibt trotzdem nicht auf. Schließlich seien Anträge in weiteren Bundesländern geplant, wie der Betriebschef gegenüber der WAZ erklärte.

Jedenfall die Kunden dürften sich über die Sonntagsdienste der Paketboten freuen, denn diese würden davon sicherlich profitieren. Viele Pakete würden so vermutlich eher ankommen. (nk)