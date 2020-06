DHL: Kundin bekommt Paket nicht ausgehändigt – aus DIESEM irren Grund

Das kennt mittlerweile wohl jeder DHL-Kunde. Während der Corona-Krise bestellen die Leute so viel im Netz, dass es immer wieder zu Engpässen und damit Verspätungen kommt.

Besonders ärgerlich ist es aber, wenn das DHL-Paket da ist, aber der Kunde es nicht in Empfang nehmen darf. Klingt komisch? Ist es auch.

DHL: Frau hat Ware bestellt, doch Lieferdienst händigt Paket nicht aus

Es ist nicht das erste Mal, dass Jennifer B. (28) aus dem bayerischen Karlstein am Main schlechte Erfahrung mit einem Paketlieferdienst wie DHL macht. Dieses Mal ging es ihr aber endgültig zu weit, als der Postangestellte ihr nicht ihr bestelltes Paket geben wollte. Darüber berichtet die „Bild“-Zeitung.

Weil der Name auf dem Paket nicht haargenau mit dem Namen auf ihrem Personalausweis übereinstimmte, blieb der DHL-Mitarbeiter hartnäckig. Auf dem Paket stand nämlich bloß ihr Vor- und Nachnamen. Doch das reichte nicht. Schließlich besitzt Jennifer B. vier Vornamen, sodass sie laut ihres Ausweises Jennifer Jessica Karin Renate B. heißt.

Auch ein Anruf beim Lieferdienst brachte sie nicht weiter. Man sagte ihr am Telefon stattdessen, sie solle sich an den Absender wenden. Für Jennifer B. ist das nicht nachvollziehbar. Denn sie meint: „Es kann doch nicht sein, dass Menschen mit mehreren Vornamen so diskriminiert werden!“

Lieferdienst steht in der Verantwortung

Auf Nachfrage der „Bild“-Zeitung erklärte ein DHL-Sprecher anschließend, dass Pakete nur dann an den Empfänger ausgeliefert würden, wenn Name und/oder Alter überprüft werden würde.

Die DHL:

DHL steht für Dalsey, Hillblom, Lynn

Das sind die drei Gründer des Paketdienstes

Der Sitz ist in Bonn

Das Unternehmen bietet diverse Benefits für die Kunden an

Unter anderem eine Sendungsverfolgung

„Für die Übermittlung von Namen und Vornamen der Empfänger ist die Feldlänge in unseren IT-Systemen tatsächlich auf 17 Zeichen begrenzt. In den allermeisten Fällen ist diese Zeichenanzahl ausreichend - im hier vorliegenden Fall nicht“, sagt er weiter.

Ein Stapel Pakete. Werden sie bei ihrem Empfänger ankommen? Foto: imago images

Das IT-System der DHL lässt damit schlichtweg Namen wie den von Jennifer B.s nicht zu. In einem solchen Fall hätte der Mitarbeiter jedoch die Möglichkeit gehabt, den Namen manuell einzugeben. Aus einem unerklärbaren Grund habe dieser das allerdings nicht getan, wie der Sprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung zugab.

DHL-Kundin verschickt Paket, dann der Schock

(nk)