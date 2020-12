DHL-Bote aus München entdeckt Botschaft auf Paket – danach fasst er einen Entschluss

Das Jahr war für die Paketboten von DHL nicht einfach. Wegen des Lockdowns bestellten die Menschen mehr im Internet als gewöhnlich. Besonders die Tage vor Weihnachten sind für die Angestellten seit Jahren eine echte Herausforderung, und 2020 war da natürlich nicht einfacher.

In München kam es dabei zu einer besonderen Situation. Als ein DHL-Bote die Nachricht auf einem der Pakete entdeckte, konnte er nicht anders, als ein Bild davon zu posten.

DHL in München: Herzerwärmende Überraschung für Paketboten

Die Geschäfte in Deutschland mussten im Zuge des Lockdowns schließen. Kurz vor dem Weihnachtsfest standen noch einige ohne Geschenk da. Den darauffolgenden Anstieg der Online-Bestellungen bekamen vor allem die Paketboten zu spüren. Außerdem konnten sich viele Familienmitglieder in diesem Jahr nicht persönlich treffen und beschenkten sich per Post.

Neben der harten körperlichen Arbeit setzten unfreundliche Bemerkungen von den Kunden noch einen drauf: Wegen der hohe Auslastung kamen Pakete zum Teil nicht rechtzeitig an, den Frust darüber entluden viele bei den Boten.

Der Ansturm vor den Weihnachtsfeiertagen machte den Paketboten zu schaffen. Foto: imago images / Ralph Peters

Umso mehr freute sich ein DHL-Mitarbeiter aus München, als er eine spezielle Nachricht auf einem Paket entdeckte. Der Sender war dabei sehr kreativ. Aus dem Pfeil des Amazon-Logos malte er ein Gesicht zusammen mit einer herzerwärmenden Botschaft: „Lieber Bote, bitte sanft zum Paket und zum Empfänger sein. Vielen Dank, dass es Sie gibt“.

Geste sorgt für Begeisterung

Vor lauter Rührung postete der Bote das Bild in dem sozialen Netzwerk Jodel. Dort erfreuten sich viele an der netten Geste, gerade in so stressigen Zeiten wie diesen.

Wer der zuvorkommende Kunde ist bleibt offen. Die „Tz“ berichtet, dass er allerdings mit „ein Bote“ unterschrieben habe. Vielleicht handelt es sich um einen Leidensgenossen des DHL-Mitarbeiters.