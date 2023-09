DHL-Kunden wegen dieses Phänomens immer wieder besorgt – dabei ist die Lösung so simpel

Manche Menschen machen sich das Leben ganz schön schwer – dazu zählen auch einige Kunden von DHL. Was war passiert?

Folgendes Phänomen haben vermutlich so ziemlich alle regelmäßigen Kunden von DHL schon mal erlebt: Ein Paketbote will eine Sendung zustellen, doch man ist als Empfänger zum jeweiligen Zeitpunkt nicht zuhause. Also druckt der Zusteller eine Benachrichtigungskarte aus und wirft diese in den Briefkasten.

DHL-Benachrichtigungskarte defekt? Kein Problem!

Im Eifer des Gefechts kann es dem DHL-Boten dann schon mal passieren, dass die Benachrichtigungskarte etwas zerknittert – vor allem dann, wenn die Karte in einen ohnehin schon vollen Briefkasten gequetscht wird. Die Sorge vieler Empfänger: Wenn der Barcode auf der Karte zu stark zerknittert wurde, könnten sie womöglich ihre Pakete nicht mehr erhalten.

In den sozialen Netzwerken türmen sich Postings von eben solchen Kunden, die nun Angst um ihre Pakete haben. Sie beschweren sich über die ihrer Meinung nach rücksichtslosen Paketboten und fragen sich, ob sie mit derart zerfetzten Benachrichtigungskarten überhaupt erst den Weg zur Filiale antreten sollen.

Dabei sind diese Sorgen völlig unberechtigt. Es kann zwar tatsächlich sein, dass der Barcode einer beschädigten Benachrichtigungskarte in der Filiale nicht gescannt werden kann. Doch im Grunde braucht man die Benachrichtigungskarte in der Filiale gar nicht. Es reicht, wenn der Empfänger des Pakets dem Personal seinen Ausweis zeigt. Wichtig ist dabei lediglich, dass auch jene Person das Paket abholt, die auf dem Paket als Empfänger ausgeschrieben wurde.

DHL-Kunden erhalten Bestellungen in mehreren Sendungen

Andere Kunden von DHL hatten sich zuletzt über ein ganz anderes Phänomen aufgeregt. Sie bemerkten immer wieder, dass sie einzelne Bestellungen aus Online-Shops in mehreren Sendungen und an unterschiedlichen Tagen erhielten. Und so häuften sich auf der Facebook-Seite von DHL zuletzt die Beschwerden darüber.

Das Problem: DHL trifft in solchen Fällen keine Schuld. Es sind die jeweiligen Online-Shops, die die bestellten Produkte in mehreren Sendungen aufgeben. Und weil jede einzelne Sendung bei DHL ihren eigenständigen Transportweg geht, kann es durchaus vorkommen, dass der Kunde mehrere Produkte einer einzelnen Bestellung an verschiedenen Tagen in verschiedenen Sendungen erhält (hier mehr dazu).