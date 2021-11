Deutsche Bahn, Medikamente, Internet: DAS ändert sich im Dezember 2021

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Noch bevor das neue Jahr beginnt, kommen bereits einige Änderungen in unserem Alltagsleben auf uns zu!

Diese betreffen unter anderem die Deutsche Bahn, Preise für Medikamente oder auch Internet- und Handyverträge. Hier bekommst du einen Überblick über all das, was du im Dezember 2021 wissen musst.

Dezember 2021: Fahrplan und Tickets – DAS ändert sich bei der Deutschen Bahn

Am 12. Dezember tritt der neue Winterfahrplan 2021/2022 der Deutschen Bahn in Kraft. Er verspricht:

mehr ICE-Sprinter-Verbindungen

eine neue IC-Linie von Frankfurt nach Dortmund/Münster

eine Fernzug-Anbindung nach Bremerhaven

neue Nachtzug-Verbindungen

mehr ICE-4-Züge auf den Schienen

Doch für Bahnfahrer ist vor allem ein Detail wichtig: die Erhöhung der Ticketpreise! Im Fernverkehr werden die Fahrkarten im Schnitt um 1,9 Prozent teurer – im Nahverkehr um 1,7 Prozent (Monatstickets) oder 1,9 Prozent (Einzeltickets).

Im Dezember 2021 ändert sich einiges für uns. Foto: picture alliance / dpa | Armin Weigel; picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt (Montage: DER WESTEN)

Medikamente auf Rezept werden im Dezember teurer

Ebenfalls teurer werden rezeptpflichtige Medikamente. Ab dem 15. Dezember zahlen Verbraucher hier 20 Cent drauf. Damit soll der Nacht- und Notdienstfonds des Apothekerverbandes aufgestockt werden, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit.

Corona-Impfung bei Kindern – ab Ende Dezember möglich? Foto: picture alliance / ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com

Ein weiterer wichtiger Hinweis zum Thema Medizin: Am 20. Dezember könnte Biontech/Pfizer Nachlieferungen seines Impfstoffs an EU-Länder liefern, um Kindern zwischen 5 und 12 Jahren eine Corona-Impfung zu ermöglichen. Grünes Licht von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) gibt es bereits – es fehlt nur noch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, so die „tz".

Ab Dezember: Neues Telekommunikationsgesetz mit Recht auf schnellem Internet

Im Dezember tritt zudem ein neues Telekommunikationsgesetz in Kraft. Dieses soll es dir einfacher machen, deinen Handy- oder Internetvertrag zu kündigen!

Nach Ablauf einer zweijährigen Laufzeit sollst du künftig monatlich aus deinem Vertrag aussteigen können. Bisher ist es üblich, dass sich Mobilfunk-Verträge automatisch um ein oder mehrere Jahre verlängern, manchmal auch zu höheren Konditionen.

Außerdem ist in dem neuen Telekommunikationsgesetz ein Recht auf schnelles Internet verankert. Das bedeutet: Werden einem Kunden 100 Megabit pro Sekunde versprochen, doch am Ende kommen zum Beispiel nur 50 an, muss der Kunde entschädigt werden.

Und noch ein kleines Häppchen: Die 0180-Service-Telefonnummern werden vereinheitlicht und sind aus dem Mobilfunknetz künftig etwas billiger.

EU beschließt Neuerungen bei Tierversuchen

Ab Dezember gelten neue EU-Richtlinien bei Tierversuchen. Diese müssen fortan nicht mehr nur gemeldet werden, sondern brauchen auch eine behördliche Genehmigung. (at)