Deutschlandticket: Wann kommt das 49-Euro-Ticket endlich? Minister macht deutliche Ansage

Wann kommt er denn jetzt der langerwartete Nachfolger des 9-Euro-Tickets? Das Deutschlandticket lässt seit seiner Ankündigung schon einige Zeit auf sich warten. Erst sollte es Anfang 2023 an den Start gehen, nun könnte es doch noch etwas länger dauern.

Doch dagegen will Bundesverkehrsminister Volker Wissing ein Zeichen setzen. Für ihn sei schon jetzt klar, bis zu welchem Datum das Deutschlandticket spätestens an den Start gehen solle.

Spätestes Datum für Deutschlandticket

Das 49-Euro-Ticket soll schon bald mit einer mittlerweile zeitlich gesehen großen Naht an das vorherige 9-Euro-Ticket andocken. Eigentlich ist der 1. April als Stichtag anberaumt. Zu diesem Datum soll das vergünstigte Ticket in allen Bundesländern gelten. Doch können sie dieses lose Versprechen auch einhalten?

Zumindest ein Minister will nun eine letzte Frist setzten. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will mit dem 49-Euro-Ticket maximal bis Anfang Mai warten. „Für mich steht fest, nicht später als der 1. Mai“, legte der Politiker am Freitag bei einer Pressekonferenz der FDP-Landtagsfraktion fest. Zu der Veranstaltung im oberbayerischen Kloster Seeon hatte sich Wissing per Videostream eingeschaltet.

Länder sind sich über Start uneinig

Bund und Länder hatten sich zuletzt darüber gestritten, wie das Ticket denn genau finanziert werden solle. Nun obliegt die Umsetzung der Einführung den Bundesländern und den jeweiligen Verkehrsbetrieben. Aber auch die EU muss das Ganze genehmigen. Noch sind viele Details offen, so auch das Startdatum. Viele Länder kritisieren schon jetzt den geplanten Start zum 1. April.

Für Wissing sei das Ticket ein zielgebendes Signal hin zu einer Wende in Richtung klimaneutrale Reisen und Transporte. „Deutschland kommt voran, es ist jetzt wichtig, dass auch die Bundesländer weiter mitziehen.“ Für Flächenländer wie Bayern und Co. dürfte es allerdings noch dauern, bis der öffentliche Nahverkehr wichtiger als das Auto werden. Hier fehlt es noch an Infrastruktur. Daran soll sich mit dem künftigen Ausbau von Straßen, Schienen und auch Wasserstraßen jedoch bald etwas ändern. (mit dpa)