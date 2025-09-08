Alte Wut flammt wieder auf: Deutschland-Fans giften gegen DFB

Die düsteren Zeiten, als sich Deutschland von seiner Nationalmannschaft abwendete, scheinen vorbei. Julian Nagelsmann brachte einen neuen Hype um die DFB-Elf – auch wenn im Jahr nach der Heim-EM etwas gelitten hat.

Doch nun rumpelt es nicht nur sportlich wieder, auch auf den Rängen ist die Stimmung etwas angespannt. Bei Deutschland – Nordirland gab es nicht nur gellende Pfiffe zur Pause, sondern auch giftige Ansagen in Richtung Verband. Der DFB hatte vor der Partie (einmal mehr) den Groll vieler Fans auf sich gezogen.

Deutschland-Fans sauer über Ticketpreise

Es gab Zeiten, da bekam die DFB-Elf nicht einmal das Wolfsburger Stadion voll. Unansehnlicher und erfolgloser Fußball, Funktionäre die die Fans verprellten und eine so erzwungene Party-Atmosphäre bei den Heimspielen, dass sich selbst Hawaiiketten-Anja und Atzenbrillen-Kevin fremdschämen mussten. Keiner hatte mehr Bock, Geld zu bezahlen, um sich ein Länderspiel anzuschauen.

Die Kehrtwende kam. Julian Nagelsmann brachte neue Freude und Demut, die Heim-EM wurde ein Erfolg und ließ die deutschen Fans wieder mitfiebern. Und auch die Quali- und Testspiele mussten nicht mehr in Hoffenheim stattfinden, um die Stadien wenigstens annähernd voll zu bekommen. Man spielt wieder in den großen Arenen – und der DFB wird offenbar gleich wieder gierig.

„Der Preis der Gier = leere Plätze“

Wohl nicht nur als Reaktion auf das Slowakei-Debakel (0:2) blieb ein Ansturm auf die Eintrittskarten gegen Nordirland (3:1, hier die Highlights) aus. Am Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel war das Stadion im Köln, eigentlich ein sicherer Hafen für das DFB-Team, nicht ausverkauft. 5.000 Karten gingen an die Tageskasse – und auch die wurden nicht alle verkauft.

Das hatte offenbar nicht nur sportliche Gründe. Offene DFB-Kritik in Form von Transparenten ist bei Deutschland-Spielen eine Rarität und deshalb umso bemerkenswerter. Am Sonntagabend waren im Kern-Fanblock der Heimfans zwei Plakate zu sehen, die sich mit einer deutlichen Botschaft an den Deutschen Fußballbund wendeten. „Der Preis der Gier = leere Plätze“, war auf dem ersten zu lesen. Die Forderung „Fußball muss bezahlbar sein“ folgte auf einem zweiten. Eine giftige Kritik am DFB.

Und in der Tat: Die Ticketpreise erinnerten an die Bierhoff-Ära, in denen man vor halbvollen Rängen spielte. Die günstigsten Karten kosteten 50 Euro, brachten dem Fan aber auch einen Sitzplatz unter dem Dach hinter dem Tor. Wer auf der Haupt- oder Gegengerade sitzen wollte, musste als Vollzahler mindestens 95 Euro (!) berappen. In der Kategorie 1 lag der Ticketpreis sogar bei 127,65 Euro.

Freche Preise für ein Spiel in der WM-Qualifikation gegen den 71. der FIFA-Weltrangliste. Grund genug für viele Fans, lieber Zuhause zu bleiben – oder ihrem Unmut in Form von Plakaten Ausdruck zu verleihen. Für das kommende Heimspiel gegen Luxemburg (10. Oktober) geht es dann wieder nach Hoffenheim.