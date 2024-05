Deutscher isst Berliner Döner in den USA – ihn trifft der Schlag! „War ‘ne Krankheit“

Wer Urlaub im Ausland macht, der will in der Regel den fremden Kulturen ganz genau auf den Zahn fühlen. Doch dabei kommen Touristen nicht nur beim Gang in Museen oder zu örtlichen Sehenswürdigkeiten auf kulturelle Kosten. Für viele steht auch der Besuch eines lokalen Restaurants zum Probieren der landestypischen Küche ganz oben auf dem Reiseplan.

Gerade deutsche Urlauber fallen auf Reisen aber auch gerne mal in ihren gewohnten Trott zurück. Heißt: Hin und wieder darf es für sie auch mal wieder typisch deutsch sein. Dazu zählen natürlich auch Currywurst, Schnitzel und Döner. So auch für einen Urlauber, der eine Reise nach Chicago in die USA unternahm. Vor Ort probierte er einen typischen Berliner Döner – so dachte er zumindest. Doch als er seinen Kebab serviert bekam, traf ihn der Schlag.

Deutscher testet Döner in den USA

Das deutsche Kulturgut hat es mittlerweile nämlich auch über den großen Teich geschafft. Das ist wohl vor allem deutschen Auswanderern zu verdanken. Ob hinter diesem Döner-Angebot, auf das ein deutscher Tourist jetzt in Chicago traf, allerdings auch Landsmänner stecken, ist nicht bekannt.

Als der die Werbetafel für einen „Berliner Kebab“ erspähte, konnte er sein Glück kaum fassen. Doch der erste Schlag sollte ihn bei der Rechnung treffen. 11,90 Dollar (umgerechnet 10,97 Euro) musste der Tourist für das vermeintlich deutsche Kult-Produkt hinblättern. Zugegeben: Mittlerweile sind diese Preise für einen Döner in Deutschland wohl auch fast normal geworden – Inflation sei dank. Was er allerdings für diesen horrenden Preis serviert bekam, machte ihn fast sprachlos.

Tourist kann es nicht fassen

Denn serviert bekam er einen Döner im Mini-Format. Die Auswahl im Miniatur-Fladenbrot ließ ebenfalls zu wünschen übrig. Darin zu sehen: kaum Fleisch, wenig Salat und scheinbar keine Soße – mit einem deutschen Kebab scheint das wenig gemein zu haben. Und auch geschmacklich sollte der US-Döner nicht überzeugen: „Die Soße war ganz unten im ‚Döner‘. Die war auch gar nicht schlecht. Aber der Rest war ’ne Krankheit.“

Geteilt hat er sein enttäuschendes Fazit auf „Reddit“. Die Kommentare anderer deutscher Döner-Fans sollten nicht lange auf sich warten lassen. „Da wird man ja traurig nur vom Hinschauen“, wird so etwa ein Nutzer deutlich. Auch einen anderen schockiert der Anblick des „Berliner Kebab“: „Den hätte ich nicht bezahlt.“ Deutsche sollten es sich in ihrem Urlaub in den USA oder andernorts künftig also besser zwei Mal überlegen, ob sie auf Schnitzel, Döner und Co. nicht auch mal verzichten können.