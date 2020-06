Deutscher in Südafrika mit Machete zerhackt: Seine Frau muss alles mit ansehen

Es ist ein Albtraum, was dem deutschen Wirt Edi N. (67) in seiner Wahlheimat Südafrika passiert ist! Er betrieb in Balgowan ein Restaurant, mitten in den grünen Hügeln Südafrikas. Doch der Wirt wurde nun mit einer Machete getötet. Seine Frau musste alles mitansehen!

Deutscher in Südafrika mit Machete zerhack

Eisbein, Schnitzel und deutsches Bier standen auf der Karte des deutschen Restaurants von Wirt Edi N. Das Essen war auch bei den Einheimischen sehr beliebt. Wie seine Tochter Sylvia der „Bild“ verriet, traf man sich bei „Wurst-Edi“ auf ein Bier und die Gastlichkeit zu genießen.

Dass seine Wahlheimat Südafrika nicht sehr sicher ist, war dem Wirt offenbar bewusst. Laut seines Sohns Tommy, der selbst in Südafrika aufwuchs, lebt man dort „nicht mit Angst, aber mit Respekt“.

Partnerin muss alles mitansehen

Doch nun die erschreckende Nachricht: Edi N. wurde Samstagfrüh von einem bewaffneten Mann überfallen. Der Räuber soll Geld gefordert haben, den Wirt in dessen Büro geschliffen und dann mehrmals mit einer Machete auf ihn eingehackt haben, berichtet die „Bild“.

Das ist Südafrika:

Englisch ist die Verkehrssprache,

daneben sind Afrikaans und neun Bantu-Sprachen offiziell.

Republik Südafrika hat drei Hauptstädte:

Regierung sitzt in Pretoria,

Parlament in Kapstadt,

Oberste Berufungsgericht in Bloemfontein.

größten Metropolen des Landes sind Johannesburg und Kapstadt

Seine Partnerin Margit R. musste diese schrecklichen Szenen mitansehen. Konnte noch in eine nahe Schule fliehen und von dort die Polizei alarmieren.

Doch als die Polizisten eintrafen war schon alles zu späte, der Räuber längst geflüchtet und Edi N. tot.

Das Kwa-Zulu Natal. Foto: imago images / Greatstock

Wahlheimat des Wirts

Der Wirt war beliebt, seine Geschäfte liefen gut. Der 67-Jährige war schon Ende der 60er-Jahre nach Südafrika ausgewandert.

Laut „Bild“ liebte er die natürliche Einsamkeit der Provinz KwaZulu-Natal. Im Jahr 2011 übernahm Edi die „Wurstbude“.