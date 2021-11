Deutsche Post: Zustellerin wütend über Zustände – jetzt packt sie aus

Eine Deutsche Post-Mitarbeiterin ist verzweifelt. Die Zustände bei ihrem Arbeitgeber seinen gesundheitsgefährdend. Sie ist wütend und packt aus.

Bei unserem Partnerportal MOIN.DE meldete sich eine Mitarbeiterin der Deutschen Post, die anonym bleiben möchte. Sie las einen Bericht darüber, dass Angestellte aus Hamburg-Harburg einen Brief an die Personalabteilung schickten.

Deutsche Post: Mitarbeiter und Kollegen erschöpft

Darin warfen sie der Deutschen Post vor, dass die neue Verteilung der Zustellbezirke die Arbeitsbelastung auf ein gesundheitsgefährdendes Niveau angehoben zu haben.

Eine Zustellerin der Deutschen Post wurde richtig wütend. (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Frank Sorge

Wegen des Drucks stieg auch die Anzahl an Krankenmeldungen. Diese Zustände sollen aber nicht nur in Harburg so sein. Die Mitarbeiterin, die sich meldete, arbeitet im Norden von Hamburg. Sie glaubt, dass „in ganz Hamburg die Zusteller am Limit beziehungsweise schon drüber arbeiten.“

---------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

---------------------------

Sie meint: „Man hat das Gefühl, dass es die Führungsebene nicht interessiert. Es wurde versäumt, rechtzeitig Personal einzustellen, um die Leute vernünftig einzuarbeiten.“

Sie und ihre Kollegen würden die Touren gar nicht mehr schaffen. Da einige Bezirke unbesetzt sind, wurden die auf die Mitarbeiter zusätzlich verteilt. Und das, obwohl in der Vorweihnachtszeit die Belastung sowieso schon hoch ist.

„Zusätzlich müssen wir Zusteller uns mit dem Ärger der Kunden auseinandersetzen. Da können wir uns leider nur selbst schützen, indem wir ruhig arbeiten und unsere Pausen machen. Gern würden wir all unsere Kunden bedienen, aber das wird uns praktisch unmöglich gemacht“, sagt die Mitarbeiterin.

Und was sagt die Deutsche Post selbst dazu? Das erfährst du bei MOIN.DE. (ldi)