Deutsche Post wirbt mit besonders schnellem Angebot – doch Kunden sind unzufrieden: „Könnt ihr das bitte mal ändern?“

Bei der Deutschen Post ist auch dank der Corona-Pandemie sehr viel zu tun. Immerhin haben sich die schlechten Witterungsbedingungen in Form von Eis und Schnee in Deutschland wieder verabschiedet.

Nun hat die Deutsche Post ihre Kunden auf ein besonders schnelles Angebot aufmerksam gemacht. Doch die sind damit allerdings nicht ganz zufrieden.

Deutsche Post: Kunden üben Kritik. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Deutsche Post: Endlich kein Schnee und Eis mehr

Das Aufatmen bei der Deutschen Post dürfte groß gewesen sein, als die Temperaturen deutschlandweit wieder nach oben geklettert sind. Schnee und Eis setzen dem Unternehmen und besonders den Zustellern stark zu. Nun sollte eigentlich wieder alles reibungslos ablaufen.

Das ist die Deutsche Post:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Für die Deutsche Post scheint damit der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, um sich nach den Chaos-Tagen wieder dem Tagesgeschäft zu widmen. Auf Facebook schaltete das Unternehmen Werbung für ein ganz bestimmtes Angebot.

Deutsche Post wirbt mit besonders schnellem Angebot

Bei diesem Angebot geht es um besondere Briefmarken. „Wenn's schnell gehen muss: Geburtstagskarte an Oma, Brief ans Finanzamt, Postkarte am letzten Tag des Urlaubs, aber gerade keine Briefmarke am Start? Frankiere Deine Post einfach per App: Code generieren, oben rechts auf die Sendung schreiben, einwerfen und ab geht die Post“, heißt es in dem Post.

Das Echo der Kunden der Deutschen Post ist eher gemischt. „Hab ich jetzt auch schon 3x gemacht. Schön ist es nicht, aber praktisch“, kommentiert eine Frau. Andere Kunden scheinen sich zwar über die angebotene Möglichkeit zu freuen, kritisieren aber dafür etwas anderes.

Deutsche Post: Kunden sind deswegen unzufrieden

Deutsche Post: Wer schnell Briefmarken braucht, kann sich mittlerweile online kaufen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Huebner

Einige Kunden kritisieren dass, man bei diesem Verfahren immer nur einen Code gleichzeitig kaufen könne. „Ich würde gern mehrere Codes in einer Transaktion kaufen! Das geht aber nicht. Für mich zum Beispiel als Kleinunternehmer ist es buchhalterisch und zeitlich viel zu aufwendig für jede Briefmarke eine Transaktion zu tätigen. Könnt ihr das bitte mal ändern“, so beispielsweise eine Kundin.

Die Deutsche Post hat auch auf die Kritik reagiert. „Die Mobile Briefmarke kann aktuell nur einzeln gekauft werden. Wir arbeiten bereits an Warenkorbfunktionalitäten, sodass ein Kauf künftig auch gebündelt möglich ist“, heißt es in der Antwort. Einige Kunden würden sich darüber sicher freuen. (gb)