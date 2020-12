Deutsche Post: Riesen-Änderung vor Weihnachten! Darauf musst du achten, wenn du einen Brief verschicken willst

Große Änderung bei Deutsche Post! Wer Weihnachtsbriefe oder auch anderes verschicken will, sollte das beachten. Es dürfte viele Deutsche Post-Kunden freuen. Denn Briefe verschicken wird endlich einfacher.

Es kennt wahrscheinlich jeder: Tagtäglich schreiben wir Mails und Whatsapp-Nachrichten. Einen richtig klassischen Brief bringen wir kaum noch zu einer Deutsche Post-Filiale. Doch gerade zu Weihnachten werden gerne Geld-Umschläge und liebe Worte verschickt.

Deutsche Post: Code kommt per App

Passend zum Fest der Liebe gibt es eine Neuerung, die gefallen dürfte. Denn viele haben meist gar keine Briefmarken zu Hause. Die brauchst du künftig auch nicht mehr. Dir reicht ein Stift und die Deutsche Post-App.

Briefmarken aufkleben war gestern. Die Deutsche Post setzt auf generierte Codes. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn

Richtig gelesen. Mehr ist nicht nötig. Denn ab sofort kannst du dir einen Code per App generieren lassen, ihn auf den Briefumschlag schreiben und ab geht die Post.

Am Mittwoch teilte Deutsche Post DHL in Bonn mit, dass die „Mobile Briefmarke“ an den Start gegangen ist. Mit der App „Post & DHL“ kannst du das Porto bequem buchen. Einen Aufpreis gibt es nicht – bezahlt wird das, was das Porto kostet, zum Beispiel 80 Cent für einen Standardbrief.

Der Service gilt nur für das Inland. Manko: Bezahlt werden kann derzeit nur über Paypal. Die Deutsche Post will aber zeitnah weitere mobile Bezahlarten wie Google Pay oder Apple Pay einrichten.

So funktioniert die Buchung per Deutsche Post-App:

Du wählst das gewünschte Porto aus

Zahlst per Paypal

Dann erhältst per Deutsche Post-App einen Code, der 14 Tage lang gültig ist. Dieser besteht aus dem Vermerk „#PORTO“ und einer achtstelligen Zeichenfolge, zum Beispiel „1MV5TER4“

Beides schreibst du dann einfach mit einem dunklen Kugelschreiber oder feinem Filzstift in zwei Reihen oben rechts auf den Brief oder auf die Postkarte

„Auch im Post- und Paketbereich spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle – nicht als Ersatz für physische Kommunikation, sondern als Ergänzung“, erklärte der zuständige Konzernvorstand Tobias Meyer.

Die Mobile Briefmarke löst das bisherige Handy-Porto ab, das 2008 eingeführt und nun eingestellt wurde. Hierbei konnte man das Porto über SMS buchen, allerdings wurde hier ein Aufpreis von zuletzt 39 Cent fällig.

„Das Handyporto war bei den Kunden durchaus beliebt, wenngleich der Service nicht allen bekannt war“, sagte ein Post-Sprecher. Die Deutsche Post ist sich sicher, dass die Portobuchung per App ebenfalls gut aufgenommen wird, vor allem, da die Zusatzkosten wegfallen. (ldi/dpa)