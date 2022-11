Deutsche Post: Wichtige Frist für Kunden! Wenn du sie verpennst, droht Stress an Weihnachten

Vorweihnachtszeit ist Geschenke-Zeit – und für viele Stress pur! Zwar sind es noch einige Wochen bis zu Weihnachten, allerdings werden auch sie sicher vergehen. Und damit auch ganz schnell die Zeit, in der man stressfrei Geschenke besorgen kann.

Denn klar ist: Viele legen erst im Dezember mit dem Besorgen von Geschenken los. Und wenn Abertausende auf einmal online via Deutsche Post bestellen oder die Läden stürmen, kann es auch mal passieren, dass Nachschub lange wegbleibt oder bestimmte Waren nicht mehr rechtzeitig gekauft werden können.

Deutsche Post nennt Fristen für Weihnachten

Jetzt hat die Deutsche Post die lange erwarteten Fristen für die Weihnachtszeit bekanntgegeben. Wer diese Frist verpennt und nicht einhält, hat ein Problem, denn dann werden Briefe und Pakete sicher NICHT rechtzeitig zum Heiligen Fest ankommen. Für Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands nennt die Post den 22. Dezember 2022 (Donnerstag).

Bei Sendungen ins Ausland muss allerdings deutlich mehr Zeit eingeplant werden: Für Europa wird der 14. Dezember genannt, für alle anderen Länder gar der 7. Dezember. Wer Pakete innerhalb Deutschlands versenden will, hat weniger Zeit als für Briefe. Denn dann ist der späteste Sendetermin schon der 20. Dezember (Dienstag). Pakete, die an ein Ziel außerhalb Europas gehen, sollten spätestens schon am 29. November abgegeben werden.

Geschenke sollten so früh wie möglich bestellt werden

Wer innerhalb Europas Geschenke verschicken will, muss auf der Webseite der Post nachschauen. Für das EU-Ausland gibt es nämlich unterschiedliche Fristen bis Mitte Dezember. Die Post empfiehlt, grundsätzlich Geschenke so früh wie möglich zu bestellen, die Pakete sollten direkt an eine Packstation oder einen Ablageort geliefert werden.

Selbst dann sollte man die Sendungen so früh es geht abholen – damit man einen dicken Haken hinter dem Punkt „Geschenke besorgen“ auf der To-Do-Liste machen kann…