Weil ein Brief zu spät ankam, musste die Deutsche Post mehrere Tausend Euro bezahlen. (Symbolbild)

Deutsche Post liefert Brief zu spät und muss 18.000 Euro Strafe an Kundin zahlen

Das ist hart! Weil die Deutsche Post einen Brief nicht pünktlich zugestellt hat, muss sie jetzt eine riesige Summe zahlen. Das Entschied am Donnerstag das Oberlandesgericht Köln. Schuld sei ein Deutsche Post-Zusteller.

Das Oberlandesgericht bestätigt damit ein Urteil, dass das Bonner Landgericht bereits ausgesprochen hatte.

Das war passiert: Eine Frau aus Bayern verschickte am Freitag, den 29. September 2017 einen Brief an ihren Arbeitgeber. Sie wählte die Versandmethode „Expresszustellung mit dem Zusatzservice Samstagszustellung“.

Deutsche Post im Unrecht

Kostenpunkt: 23,80 Euro. Denn der Brief musste pünktlich zum 30. September im Kasten der Firma liegen. Doch das Schreiben kam erst am 4. Oktober an. Deshalb verklagte die Frau die Deutsche Post.

Die Frau hatte den Brief rechtzeitig in der Filiale abgegeben, doch die Deutsche Post gab den Brief nicht fristgerecht ab. (Symbolbild) Foto: imago images / penofoto

Und sie bekam Recht. 18.000 Euro muss die Deutsche Post an die Frau zahlen. Warum so viel? Weil dieser Brief ihr hätte ebenfalls viel Geld einbringen können.

Das ist die Deutsche Post:

Die Deutsche Post ist ein Logistik- und Postunternehmen

Der Hauptsitz ist in Bonn

Bis 1995 war sie staatlich und hieß Deutsche Bundespost

Seit 1995 ist die Deutsche Post privatisiert

Zur Deutschen Post gehört auch DHL

Fast 547.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen

Denn bei ihrem Arbeitgeber, einer Klinik, wollte sie Ansprüche für Urlaub geltend machen, den sie wegen ihrer Schwangerschaft und der Elternzeit nicht hätte nehmen können. Sie hatte Anspruch auf mehr als 20.000 Euro.

Da der Brief nicht fristgerecht durch die Deutsche Post zugestellt wurde, wies ihr Arbeitgeber die Forderung zurück und zahlte keinen Cent. Die Frau verklagte daraufhin die Deutsche Post.

Deutsche Post: Briefkasten war nicht beschriftet

Das Oberlandesgericht gibt der Klägerin recht. Denn die Deutsche Post hat laut den Richtern ihren Teil zwischen den Parteien geschlossenen Frachtvertrag nicht erfüllt. Die Deutsche Post gab an, dass der Brief nicht zugestellt werden konnte, da der Briefkasten der Klinik nicht beschriftet gewesen sei.

Doch das ließen die Richter als Argumentation nicht gelten. Der Deutsche Post-Zusteller hätte die Pflicht gehabt bei einem Pförtner nachzufragen. Denn der sitzt vor der Klinik und ist rund um die Uhr für Auskünfte bereit. (ldi/dpa)

