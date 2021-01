Deutsche Post: Kunde wütend – er hat nur eine Frage an das Unternehmen

Das Online-Geschäft boomt und Lieferanten wie die Deutsche Post haben besonders seit Corona sehr viel zu tun.

Doch was macht die Deutsche Post, wenn ein Einschreiben spurlos verschwindet? Ein wütender Kunde hakt nach.

Deutsche Post: Sendungsnummer als Rücklage

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten einen Brief oder ein Paket zu verschicken. Damit der verschickte Gegenstand in dem ganzen Paket-Trubel nicht verloren geht, können Kunden besonders wichtige Briefe oder Pakete per Einschreiben versenden und den Weg ihres Schreibens nachverfolgen.

Doch was macht man, wenn das Einschreiben auf mysteriöse Art und Weise verloren geht und auch die Sendungsnummer nicht weiterhelfen kann?

Genau das ist einem DHL-Kunden widerfahren, der sich sofort über Facebook an das Unternehmen wandte.

-------------------------------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-------------------------------------------------------

++++ Deutsche Post verkündet Neuerung! Darauf haben Kunden gewartet ++++

Einschreiben spurlos verschwunden

Unter einem Werbebeitrag der Deutschen Post schildert der Kunde folgendes Problem: „Habe gestern ein Einschreiben erwartet, das angeblich zugestellt worden ist, dies ist nicht der Fall habe mich direkt an den Support gewandt und die sagten mir, ich solle ein Nachforschungsauftrag stellen. Allerdings kann ich keine Angaben zum Absender geben, da dieser mir nicht bekannt ist. Was mache ich nun?“

Ob das Einschreiben in den Versand-Bergen der Deutschen Post entgültig untergegangen ist? Foto: picture alliance / Sebastian Gollnow

Doch die Antwort des Unternehmens erscheint alles andere als zufriedenstellend: „Angaben zum Versender werden bei Briefsendungen mit dem Service Einschreiben nicht im System erfasst. Ein Zustellnachweis für ein Einschreiben Einwurf kann nur kostenpflichtig bestellt werden.“

Allerdings lässt der Kunde nicht locker und versucht es noch einmal.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Deutsche Post: Keine Rückverfolgung möglich

„Durch die Sendungsnummer müssten Sie doch in der Lage sein herauszufinden, wie,wo und wann das Einschreiben angeblich zugestellt worden ist oder nicht? Und wenn nicht, dann müssten Sie ja wenigstens den Absender einsehen können?“, versucht es der Kunde weiter.

Und wieder gibt es schlechte Nachrichten vom Unternehmen. „Das tut mir leid. Ohne alle notwendigen Angaben ist eine Nachforschung leider nicht möglich“, schreibt eine Angestellte vom Kundendienst.

++++ DHL und Deutsche Post bieten neuen Service an – dann gehen die Diskussionen der Kunden los: „Geht's noch?“ ++++

Die Rückverfolgung des verschwundenen Einschreibens ist demnach nicht möglich. (ali)