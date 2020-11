Deutsche Post plant krasse Änderung: Wenn du bald Pakete bestellst, hast du diesen Vorteil

Die Corona-Krise geht auch an der Deutsche Post nicht unbemerkt vorbei. Das Unternehmen will sich deshalb nun an die neuen Gegebenheiten anpassen und plant eine krasse Änderung.

Wenn du bald Pakete bestellt, wirst du einen entscheidenden Vorteil haben.

Deutsche Post: Krasse Änderung steht bevor

Die Menschen tätigen ihren Einkauf verstärkt im Internet und lassen sich Ware nach Hause liefern: Die Deutsche Post profitiert gewaltig von der Corona-Krise.

Als Folge reagiert das Unternehmen jetzt mit einer krassen Änderung. Denn, während DHL, ein Unternehmen der Deutsche Post DHL Group, bisher Pakete oftmals zur Mittagszeit an seine Empfänger ausliefert, will es den Paketversand nun auch auf die Abendstunden ausweiten. Das berichtet der Nachrichtensender „NTV“.

Konkreter Grund ist die bevorstehende Weihnachtszeit, zu der die Deutsche Post mit einem neuen Paketrekord rechnet. Deshalb will das Unternehmen 10.000 neue Mitarbeiter einstellen.

-------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-------------------------

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post, Frank Appel erklärt: „Das ist im Wesentlichen erstmal eine Gesundheitsmaßnahme zum Schutz unser Mitarbeiter. Wir werden dann anschließend prüfen, wie weit sowas auch langfristig interessant ist. Das wird ja auch davon abhängen, wie die Kunden das tatsächlich annehmen, dass sie auch im frühen Abend Pakete bekommen.“

Deutsche Post: DHL wird bald voraussichtlich deutlich mehr Pakete ausliefern. (Symbolbild) Foto: imago images / Joko

-------------------------

-------------------------

Vorteil liegt auf der Hand

Für die Kunden liegt der Vorteil wohl auf der Hand. Schließlich sind Empfänger dank der Änderung nunmehr nicht an die Morgen- und Mittagsstunden gebunden, sondern können ihr Paket auch noch am Abend an der Haustür entgegennehmen. Besonders berufstätige Menschen dürften sich über die verlängerten Auslieferungszeiten von Paketen freuen, über die „NTV“ berichtet. (nk)

Erst vor wenigen Tagen wurde klar, dass sich DHL auf turbulente Zeiten vorbereitet. „Wir rechnen mit 11 Millionen Paketen täglich“, sagte Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post. <<< Mehr dazu liest du hier >>>