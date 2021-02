Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Kunde will Brief verschicken – dann wird er sauer „Es ist eine Unverschämtheit!“

Einem Kunden der Deutschen Post ist der Kragen geplatzt.

Die Deutsche Post bietet einen bestimmten Service an, der das Briefe schicken für Kunden deutlich vereinfach soll. Doch wie sich jetzt herausstellte, macht eine bestimmte Regel der Deutschen Post die Sache in Wirklichkeit eher kompliziert.

Die Deutsche Post bietet einen besonderen Briefmarken-Service an – doch der hat einen Haken. Foto: IMAGO / photothek

Deshalb hat sich ein Deutsche-Post-Kunde beschwer. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Und: Sein Anliegen ist auf den ersten Blick durchaus legitim.

Deutsche Post: Kunde stinksauer – „Es ist eine Unverschämtheit!“

Schickt man Briefe oder Päckchen weg, hat man zwei Möglichkeiten, diese zu frankieren. Entweder man kauft sich vor Ort in einer Filiale der Deutschen Post eine entsprechende Wertmarke.

Oder man zahlt online und kann sich die Marke zuhause ausdrucken, sie dann anbringen und direkt abgeben. Eigentlich eine ganz bequeme Möglichkeit. Der große Haken dabei laut des aufgebrachten Kunden: Wertmarken, die man online kauft und ausdruckt, haben ein Verfallsdatum!

Das kostet dich ein Brief:

Standard (bis 20 Gramm): 0,80 Euro

Kompakt (bis 50 Gramm): 0,95 Euro

Groß (bis 500 Gramm): 1,55 Euro

Maxi (bis 1.000 Gramm): 2,70 Euro

Man stelle sich das mal vor: Ist der Brief oder das Päckchen nach Ablauf der Wertmarkengültigkeit noch nicht zum Empfänger zugestellt, soll der Versand unterbrochen werden und so zurück an den Absender geschickt werden.

Das ist die Deutsche Post:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Genau über das Vorhandensein dieses Verfallsdatums regt sich der Kunde auf! Auf der Facebook-Seite der Deutschen Post schreibt er: „Es ist eine Unverschämtheit, dass Internetmarken ein Verfallsdatum aufweisen! Heute bekam ich deshalb eine Briefsendung wieder zurück. Herkömmliche Marken sind uneingeschränkt gültig. Wieso dieser Unterschied?“

Deutsche Post: Mann nutzt Wertmarke von 2017

Auf dem Foto des Kunden ist zu sehen, dass eine Wertmarke mit Gültigkeit Mai 2017 angebracht ist. Die Deutsche Post hat noch keine Rückmeldung auf den Beitrag gegeben. Allerdings ist diese Problematik tatsächlich länger bekannt und eigentlich klar. Internetmarken der Post sind nach Erwerb immerhin drei Jahre gültig, danach verfallen sie ohne Recht auf Umtausch oder Erstattung. Diese Änderung hat die Deutsche Post schon im Juli 2014 durchgeführt, steht auch so in den AGB beim Kauf einer Internetmarke.

Für den Kunden ist das deshalb bitter: Das Päckchen muss er so oder so erneut zustellen lassen. Und um eine neue Marke kommt er nicht drumherum – egal, ob offline oder online gekauft. (mg)

