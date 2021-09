Nachträglich Versandkosten zahlen? Das klingt schon seltsam genug. Doch die Deutsche Post hat Tag für Tage alle Hände voll zu tun – das zieht Kriminelle an. Und die nutzen die seltsamsten Mittel, um Leute hereinzulegen.

In diesem Fall ist das Perfide: Sie geben sich als Deutsche Post aus!

Deutsche Post: Paket-Empfänger sollen zahlen – doch dahinter verbirgt sich eine Betrugsmasche (Symbolbild). Foto: imago/MiS

Deutsche Post: Betrüger unterwegs – So kannst du sie erkennen

Mit einer E-Mail geben die Betrüger vor, von der Deutschen Post zu sein. Sie schreiben:

„Sehr geehrter Kunde:

Dein Paket ist versandfertig.

Bestätigen Sie die Versandkostenpauschale von 2,99€, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken“

Darunter ist ein Link gesetzt. Wenn unbedachte Nutzer auf die Schaltfläche klicken, gelangen sie auf eine Seite, die auf den allerersten Blick aussieht, als sei sie von der Post. Dort werden die Kredikartendaten abgefischt.

Doch wer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit walten lässt, dem fällt der Fishing-Betrug schnell ins Auge:

So steht zwar in der Adresszeile der Mail „Deutsche Post“, dahinter folgt aber keine offizielle E-Mail-Adresse des Unternehmens. In dem Fall, der unserer Redaktion vorliegt, ist es stattdessen die Adresse contact(at)sendinblue.com. Die Post würde sich wohl kaum hinter so einer Adresse verstecken.

Deutsche Post: Paket-Empfänger werden zur Kasse gebeten – doch dahinter steckt mieser Betrug (Symbolbild). Foto: imago/Georg Ulrich Dostmann

Und auch die URL, also das, was in der Adresszeile im Browser steht, ist sehr verdächtig: Blockislanddaydreams. Das sieht nicht aus wie die Deutsche Post!

Deutsche Post: Hinweise schon in der Mail

Und es gibt noch einen weniger subtilen Hinweis: Der Text in der Mail selbst.

Es fehlt eine persönliche Ansprache des Kunden. Dann heißt es im ersten Satz „Du“, im zweiten Satz wird der vermeintliche Kunde gesiezt. Unlogisch auch, dass ein Kunde ein Paket versendet oder an sich senden lässt, für das er erst im Nachhinein die Versandgebühren bezahlen soll. Normalerweise bezahlen Kunden die Versandgebühr ja schon bei der Bestellung.

Und wenn man nach diesen vielen Hinweisen dann doch auf den Link klickt, gilt: Nie die Kreditkartendaten angeben, wenn du nicht sicher bist, dass der Link echt ist! Besser den Browser schließen. Zur Sicherheit kann man dann noch einen Anti-Viren-Check machen!