Deutsche Post: Riesiger Warn-Aufkleber wird vom Boten ignoriert – Kundin sauer

Da macht man sich schon als Deutsche Post-Kunde die Mühe, beklebt fleißig Pakete und Briefe mit den passenden Stickern wie „Vorsicht Glas“, „Zerbrechlich“ oder eben „Bitte nicht knicken“ und wird trotzdem herbe von der Deutschen Post enttäuscht.

Immer häufiger kommt es vor, dass Kunden fehlplatzierte Pakete finden oder dass der verschickten Sendung Schadspuren anhängen. So berichtet eine Deutsche Post-Kundin auch aktuell von ihrem Unmut.

Deutsche Post: Geknickter Brief sorgt für Ärger

Den verschickten DINA4-Umschlag rühmt ein strahlender quadratischer Aufsticker mit den Worten: „Vorsicht! Bitte nicht knicken! Attention! Do not fold or bend!“ – doch trotz der zweisprachigen Warnmitteilung, fand der Empfänger den Briefumschlag zerknickt im Briefkasten.

Das lässt die Kundin, die den Brief verschickt hatte, natürlich nicht kalt. Sie postet ein Bild auf der DHL-Facebook-Seite vom geknickten Briefumschlag.

Sie schreibt darunter: „Größer und deutlicher könnte es kaum sein. Ratet mal, was ich geknickt aus meinem Briefkasten geholt habe.“

Die Deutsche Post liefert täglich abertausende Briefsendungen aus. Foto: imago images/Rust

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

Zumindest melden sich die Verantwortlichen der DHL-Facebook-Seite selbst zu diesem Vorfall, verweisen die beteiligte Frau allerdings nur zu der Zuständigkeit der Deutschen Post, da es sich ja um eine Briefsendung handelt: „Das tut mir sehr leid. Briefe werden von den Kollegen der Deutschen Post transportiert und zugestellt.“

Es bleibt nur zu hoffen, dass der Inhalt des Briefes von der Kundin trotzdem genutzt werden konnte – und Hinweise an die Deutsche Post künftig besser beachtet werden.