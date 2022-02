Zwischen Lob und Tadel fehlt nicht viel!

Die Deutsche Post und DHL wollen mit einem neuen Service punkten. Der kommt grundsätzlich gut bei den Kunden an, glaubt man der Resonanz auf den Facebook-Seiten des Unternehmens.

Doch wie so oft gibt es nach Neuerungen den einen oder anderen Kritikpunkt – oder wie in diesem Fall einen Herzenswunsch! Sollten die Deutsche Post und DHL diesem Ansinnen entsprechen, könnte man wohl wirklich rundum zufrieden sein...

Deutsche Post und DHL wollen mit neuem Service punkten – doch die Kunden haben nur einen Wunsch

Kommt man nach einem langen Arbeitstag nachhause oder war mal länger außer Haus, ist der Gang zum Briefkasten für die allermeisten Menschen in Deutschland obligatorisch. Werbung, Rechnungen, hier und da mal Post von Behörden oder aber auch der klassische Brief eines Freundes oder Bekannten, den man lange erwartet hat. Der Blick in den Briefkasten gleicht dabei immer auch einem Blick ins Ungewisse, schließlich kann man selten abschätzen, wer was wann abschickt.

Die App der Deutschen Post und DHL kommt gut bei den Kunden an. Allerdings gibt es da trotzdem noch einen Wunsch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Lobeca

Mit der neuen App von Deutsche Post und DHL soll das der Vergangenheit angehören. Hier kann der Kunde nach der Registrierung sehen, ob und welche Post unterwegs ist und wann ankommt. Der Konzern wirbt mit besserer Planbarkeit und Übersicht. Und in der Tat scheinen die Kunden zufrieden zu sein. Wenn da nicht doch das berühmte Haar in der Suppe wäre...

--------------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

--------------------------------

Deutsche Post und DHL: Kunden wollen Push-Nachricht

Gleich mehrere Kunden scheinen sich das Gleiche zu wünschen.

--------------------------------

Mehr News über die Deutsche Post und DHL:

--------------------------------

Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Coole Sache. Wenn die App jetzt noch Push-Nachrichten versenden würde, wäre es perfekt!“

„Wäre schön, wenn man diesbezüglich auch wie bei den Paketen eine Push-Benachrichtigung erhalten könnte.“

„Eine Push-Mitteilung wie bei den Paketen wäre für die Briefe noch schön. Derzeit muss man die App immer starten und auf gut Glück schauen.“

„Tolle Sache, aber Push-Benachrichtigung wäre erforderlich.“

Keine Frage, nicht wenige wünschen sich ähnlich wie bei Paketen eine Push-Nachricht auf das Smartphone, wenn Briefe zugestellt wurden. Ob die Deutsche Post dem Abhilfe schaffen kann? Zumindest wird die Antwort des Social-Media-Teams einige freuen: „Wir planen die Umsetzung einer Push-Notifikation und bitten um etwas Geduld.“

--------------------------------

Weitere Top-Themen:

--------------------------------

Vorfreude pur also! (mg)