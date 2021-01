Deutsche Post: Das gab es noch nie! Das ist schon bald beim Versenden möglich

Die Deutsche Post kündigt eine coole neue Funktion bei den Briefmarken an.

Am 4. Februar soll es bei der Deutschen Post soweit sein. Dann können Brief und Päckchen dank neuartiger Briefmarken endlich das, was ihr großer Bruder (das Paket) schon längst kann: nachverfolgt werden!

Darüber hinaus besticht die neue Briefmarke der Deutschen Post mit einem weiteren coolen Feature, dass vor allem Detailverliebte begeistern wird.

Deutsche Post: Dieses Feature ist ab Februar in den Briefmarken enthalten

Und das geht so: Die neuen Marken werden mit einem QR-Code versehen, der jeweils nur einmal vergeben wird. Damit kann jede Sendung exakt zugeordnet werden – und das ermöglicht erstmals das Tracking eines normalen Briefs.

Die Deutsche Post ermöglicht jetzt die Sendungsverfolgung bei Briefen. Foto: Deutsche Post

Dank dieser sogenannten Matrix-Briefmarke kannst du nachschauen, ob dein Brief schon im Start- oder Zielbriefzentrum bearbeitet wurde. Zuvor war dies nur gegen Aufpreis beim Einschreiben möglich, das über einen Barcode verfolgt werden konnte.

Die neue sogenannte Matrix-Briefmarke kostet hingegen keinerlei Aufpreis, ein Standard-Brief liegt preislich bei 80 Cent.

Die Funkktion ist nicht nur für neugierige Briefeschreiber nützlich, sondern auch dann, wenn mal eine Sendung verloren geht. Die Deutsche Post kann so leichter herausfinden, wo das System den vermissten Brief zuletzt erfasst hat.

Matrix-Briefmarke birgt weitere Vorteile

Außerdem macht der Code das Postwertzeichen fälschungssicher, da jeder Code nur ein einziges Mal verschickt werden kann.

Über eine weitere neue Funktion der Matrix-Marken dürften sich vor allem detailverliebte Briefeschreiber freuen: Auf dem Code soll auch ein Link gespeichert sein, der Informationen zu Motiv und Marke bereitstellt.

Der Weg zur nächsten Post ist dir zu weit? Dann kannst du deine Briefe neuerdings auch ohne Marke freimachen. Wie das geht, kannst du hier bei uns nachlesen. (vh)