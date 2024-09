Deutsche Post tut es schon wieder – Kunden werden es sofort sehen

Deutsche-Post-Kunden, aufgepasst! Das Unternehmen hat es schon wieder getan. Besonders Rock-Fans werden sich jetzt freuen.

Rocklegende Freddie Mercury erhält in Deutschland eine eigene Briefmarke bei der Deutschen Post! Nach Jimi-Hendrix ist es bereits der zweite Rockstar, der im Rahmen der Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“ zu sehen sein wird.

Deutsche Post bringt neue Briefmarke heraus

„Ich werde kein Rockstar. Ich werde eine Legende“, sagte einst Freddie Mercury. Und der verstorbene Mitbegründer, Songwriter und Leadsänger der britischen Band Queen sollte recht behalten. Nicht nur hat er bis heute eine riesige weltweite Fangemeinde, er wird nun auch in Deutschland posthum mit einer eigenen Briefmarke gewürdigt! Kunden werden ihn also schon bald auf ihren Briefen sehen.

Die neue Marke wurde vom Briefmarkendesigner der Post, Jan-Niklas Kroeger, gestaltet und zeigt den legendären Künstler in einer seiner ikonischen Bühnenposen mit Mikrofonständer.

Auch Goldedition geplant

Die Marke ist ab Donnerstag (5. September) in ausgewählten Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich. In den Philatelie-Shops, im Online-Shop und beim Bestellservice der Deutschen Post sind auch Briefmarken-verwandte Produkte erhältlich.

Im Online-Shop und beim Bestellservice wird zudem eine limitierte Goldedition der Marke angeboten, die aus einer exklusiven Auflage von 1 bis 1.000 Stück sowie einem Abbild der Marke aus echtem Gold in einer hochwertigen Hardcover-Präsentationskassette besteht.

Freddie Mercury wurde am 5. September 1946 geboren

Mit einem Portowert von 0,85 Euro kann die Marke zum Frankieren von Sendungen wie beispielsweise Standardbriefen (bis 20 g Gewicht) innerhalb Deutschlands verwendet werden. Die Marke wird offiziell vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben.

Freddie Mercury wurde am 5. September 1946 als Farrokh Bulsara auf der afrikanischen Insel Sansibar geboren und starb am 24. November 1991 im Alter von nur 45 Jahren. Seine Asche wurde an einem unbekannten Ort verstreut.