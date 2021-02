Deutsche Post hat eine dringende Bitte an die Kunden – sie sollten sie ernstnehmen

Aktuell ist es nicht leicht für die Deutsche Post. Der Winter macht die Arbeit noch härter.

Aufgrund der strengen Witterungsbedingungen in Deutschland hat die Deutsche Post Verzug bei Lieferungen. Nun hat der Konzern eine dringende Bitte an seine Kunden geäußert.

Deutsche Post richtet sich mit Bitte an Kunden

Als ob die Corona-Pandemie und ein damit einhergehendes höheres Bestellaufkommen für die Boten der Deutschen Post nicht schon ausreichen würde, setzt diesen nun auch noch das Wetter in Deutschland zu.

Ein Postbote der Deutschen Post fährt bei Schnee mit dem Fahrrad. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Kira Hofmann

„Aufgrund teils extremer Wettersituationen und der starken Schneefälle in den vergangenen Tagen ist unser Betrieb aktuell vor allem in Niedersachsen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie im nördlichen Nordrhein-Westfalen und den nördlichen Regionen Hessens noch beeinträchtigt. Hier kommt es örtlich zu Verzögerungen in der Paketzustellung“, heißt es in einem Posting der Deutschen Post auf Facebook.

Da sich die Lage vor Ort teilweise kurzfristig ändere, seien leider keine taggenauen Prognosen für einzelne Zustellbezirke möglich. „Wir versuchen unser Bestes, euch trotz Schnee und Eis eure Briefe und Pakete so schnell wie möglich zu bringen.“

Deutsche Post: Kunden sollen das jetzt beherzigen

Daneben hat die Deutsche Post auch noch eine Bitte. Den Mitarbeitern können die Kunden nämlich die Arbeit bei dem Austragen der Pakete und Briefe vereinfachen, so das Unternehmen.

„Helfen könnt ihr, indem ihr die Wege zu euren Häusern räumt und streut. Wir wünschen euch allen da draußen dieser Tage gutes und sicheres Vorankommen“, schreibt die Deutsche Post. Außerdem hat der Konzern auch noch einen Tipp für den Versand von bestimmten Gegenständen unter den derzeitigen Wetter-Bedingungen parat.

Deutsche Post gibt Tipp für den Versand bestimmter Gegenstände

„Aufgrund der aktuellen Wetterlage empfehlen wir vom Paketversand temperaturempfindlicher Waren (insbesondere Flüssigkeiten in Glasflaschen) abzusehen, da die wetterbedingten Verzögerungen dazu führen können, dass Sendungen möglicherweise für längere Zeit den extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind“, lautet der Tipp der Deutschen Post.

Falls du also auf eine Zustellung der Deutschen Post wartest, musst du dich je nach den Bedingungen etwas gedulden.

