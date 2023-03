Deutsche Post klärt wütende Kundin auf: Diesen Fehler macht fast jeder beim Briefeversenden

Was ist denn mit diesem Brief passiert? Als eine Kundin einen Brief von der Deutschen Post erhielt, war sie schockiert. Der Umschlag hatte einen riesigen Riss, sodass jeder sehen konnte, was darin war.

Glücklicherweise fehlte nichts, aber wie konnte das nur passieren? Das wollte die Kundin wissen. Denn sie vermutete bereits böse Absichten seitens der Deutschen Post.

Deutsche Post: Kundin wütend wegen aufgerissenem Brief

Ein Blick auf den Brief und die Kundin lief rot an vor Wut. „Deutsche Post, echt? Schon traurig, dass die Briefe geöffnet werden, um mal zu sehen, ob da nicht was drin ist. Unfassbar!!!“, fand sie. Denn den Briefumschlag, den sie bekommen hatte, hielt kaum noch das Papier zusammen. Einmal komplett durchgerissen, wäre der Inhalt schon fast herausgefallen.

„Da war einfach nur eine Karte drin“, erklärte die Kundin. Also nichts Großes oder Dickes, was dem Umschlag hätte schaden können. Allerdings hat sie dieses Problem nicht zum ersten Mal erlebt. „Hatten wir leider schon ein paar Mal“, schilderte sie.

Deutsche Post reagiert auf Vorwurf

Auf die Beschwerde bei Facebook reagierte die Post mit einer umfassenden Antwort, die sich auch viele andere Kunden zu Herzen nehmen sollten. „Bei der maschinellen Bearbeitung werden Briefe mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Förderbänder unserer Sortiermaschinen transportiert“, erklärte eine Mitarbeiterin.

„Enthalten Sendungen sperrige Gegenstände, besteht die Gefahr, dass diese Gegenstände aus den Umschlägen herausgedrückt werden. Im Einzelfall kann dies sogar bei scharfkantigen Inhalten wie Postkarten oder Fotos passieren.“

Die Risse, die dann an den Umschlägen entstünden, würden genauso aussehen, als hätte jemand den Brief mit einem scharfen Messer aufgeschlitzt. Damit das nicht passiert, gibt die Deutsche Post einen hilfreichen Tipp. „Um einem Verlust Ihres Sendungsinhalts vorzubeugen, verwenden Sie daher am besten für harte Gegenstände immer einen wattierten Umschlag.“