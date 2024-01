Deutsche Post: Filiale schockiert Kunden mit heftigen Bearbeitungsgebühren – DAS steckt dahinter

In den letzten Jahren mussten Kunden der Deutschen Post immer wieder Preiserhöhungen hinnehmen. 2022 erhöhten sich die Kosten für ein Briefporto von 80 auf 85 Cent. Und im Laufe des Jahres 2024 soll der Preis um etwa 2,4 Prozent steigen, während ein anderer beliebter Service bereits zum Jahreswechsel teurer geworden ist (hier mehr dazu).

Nun legte eine Filiale der Deutschen Post nach und schockierte Kunden mit einem Aushang. Darin wird über „neue Bearbeitungsgebühren“ informiert, doch die kann man scheinbar leicht umgehen.

Deutsche Post: Schreiben sorgt für Verwirrung

Der Aushang wurde von einem Deutsche-Post-Kunden auf Reddit gepostet. Darin heißt es, dass für folgende Aktionen ab sofort neue Bearbeitungsgebühren fällig werden: „Brief auf den Tresen werden (und nichts sagen) …. 23,50“, ist das erste Beispiel. Wer den Brief auf den Tresen wirft und den Zusatz „einfach“ als simplen Hinweis für den Mitarbeiter nennt, der zahle einen Euro weniger. 21,50 Euro würden fällig bei dem Spruch „der muss weg“.

Da werden wohl einige Leser große Augen bekommen haben. Doch was soll das? In Wahrheit handelt es sich wohl kaum um eine ernstgemeinte Mitteilung bezüglich neuer Bearbeitungsgebühren. Vielmehr scheinen die Mitarbeiter der betroffenen Postfiliale auf ein Fehlverhalten ihrer Kunden aufmerksam machen zu wollen.

DAS steckt hinter den „neuen Bearbeitungsgebühren“

Stattdessen gibt das Schreiben auch einen Tipp, wie es der Kunde besser machen könnte. „Hallo, ich hätte gerne das Porto dazu oder bitte frankieren (+Standardbrief auf den Tresen gelegt). Denn ein derart höffliches und vorbildliches Auftreten würde sogar mit einem „Lächeln gratis“ belohnt werden. Für das Briefporto fallen aber weiterhin Kosten von 85 Cent an.

Einige „Reddit“-User bemängeln unter dem Post jedoch, dass auch auf der anderen Seite des Tresens manchmal der freundliche Umgangston zu wünschen übriglasse. „Ich werde in meiner Postfiliale immer sehr unfreundlich behandelt, weil ich die customs ums Brief verschicken nicht kenne. Da kann ich so nett sein, wie ich will, davon gibt’s nichts zurück“, berichtet einer. Doch es gibt auch Zuspruch für die Aktion der Postfiliale ebenfalls. „Vollkommen verständlich. Ich begreife es bis heute nicht, warum manche Personen Servicearbeiter behandeln als wären sie nicht da oder gar der letzte Dreck.“