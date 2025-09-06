Deutsche Botschaft in der Türkei wendet sich an alle Urlauber – es geht um einen Notfall

Du planst deinen nächsten Urlaub in der Türkei? Dann solltest du dich im Vorfeld gut informieren. Nicht nur was das Hotel, die Verpflegung, die Lage und das Wetter angeht. Auch in Sachen Gefahren und Gesundheit solltest du dich erkundigen.

Die meisten Informationen findest du auf der Website des Auswärtigen Amts. Doch jetzt gibt die Deutsche Botschaft in der Türkei sogar direkt Tipps für einen Urlaub. Es geht um medizinische Notfälle.

Urlaub in der Türkei – Deutsche Botschaft gibt Tipps

„Tourist:in in der Türkei? Mit einer gültigen Anspruchsbescheinigung aus Ihrem Heimatland können Sie in Notfällen kostenlos medizinische Hilfe in Einrichtungen erhalten, die mit der SGK (türkische Sozialversicherung) zusammenarbeiten“, informiert die Deutsche Botschaft in Ankara Urlauber auf Facebook. Dafür musst du:

einen Anspruchsnachweis beantragen den Nachweis bei der SGK einreichen die YUPASS-Nummer abrufen (über www.turkiye.gov.tr) medizinische Leistung kostenfrei nutzen (gesetzliche Zuzahlungen sind ausgenommen)

Da das ganze sehr bürokratisch ist, empfiehlt die Deutsche Botschaft in Ankara den Abschluss einer privaten Auslandsreisekostenversicherung für den Urlaub. Doch was bringt sie eigentlich?

Deshalb lohnt sich eine Versicherung

Eine private Auslandsreisekostenversicherung bietet in der Regel umfassenden Schutz vor hohen Kosten für medizinische Behandlungen im Ausland. Zusätzlich beinhaltet sie oft auch einen medizinisch sinnvollen Krankenrücktransport.

Sie ist sinnvoll, da die gesetzliche Krankenversicherung im Ausland oft nur eingeschränkt oder gar nicht greift und hohe Eigenbeteiligungen oder gar keine Kostenübernahme drohen. Durch eine Auslandsreisekostenversicherung bist du im Urlaub gut abgesichert und kannst deine Reise in vollen Zügen genießen. Du solltest allerdings die jeweiligen Angebote vergleichen.