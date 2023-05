Deutsche Bank, Volksbank und Co: Fast alle Kunden machen diesen Bankkarten-Fehler – er ist streng verboten

Mit der EC- oder Kreditkarte zu bezahlen, gehört für viele mittlerweile genauso zum Alltag, wie seine Bankgeschäfte bei der Deutschen Bank, Volksbank und Co. via Online-Banking abzuwickeln.

Damit die Bankkarte auch immer funktioniert und dir bei all deinen Bezahlungen treue Dienste erweist, schicken Deutsche Bank, Volksbank und Co. dir regelmäßig neue Karten zu. Doch dabei gibt es ein großes Fettnäpfchen, in das zahlreiche Bankkunden immer wieder treten.

Deutsche Bank, Volksbank und Co.: Bankkarte wird ungültig

Denn kaum ist die neue Karte zuhause eingetrudelt, wird die alte ungültig. So weit, so gut. Die erste Maßnahme, damit bei den Karten keine Verwechslungsgefahr besteht: Die alte muss entsorgt werden. Dass man diese möglichst vorab zerschneiden soll, damit die Daten darauf nicht doch noch von Dritten missbraucht werden könnten, dürfte jedem bekannt sein.

Dass die zerstörte Bankkarte allerdings nicht in dem heimischen Mülleimer gehört, das dürfte für viele jetzt eine neue Info sein. Aber Tatsache: Weder in der gelben Tonne noch im Restmüll ist deine alte Karte richtig aufgehoben. Da sie einen Mikrochip enthält, zählt sie nämlich laut Gesetz als Elektroschrott. Und deine alte Waschmaschine würdest du ja auch nicht in Kleinteile zerschlagen und in die Mülltonne werfen, oder?

Stattdessen musst du deine alten Karten wie herkömmliche Elektrogeräte auch zu einem lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof bringen. Wo in deiner Nähe der nächste Hof zum Entsorgen liegt, findest du ganz einfach im Netz heraus.

Bei Missachtung droht Bußgeld

Doch dabei handelt es sich nicht um eine lockere Maßgabe. Stattdessen ist die Entsorgung von alten Karten im Hausmüll sogar streng verboten. Hältst du dich nicht an die Regel, kann dein Verstoß sogar ein Bußgeld zur Folge haben. Bis zu 10.000 Euro können für falsch entsorgten Elektroschrott fällig werden. Der genaue Bußgeld-Wert hängt dabei aber natürlich vom Umfang deines Mülls ab.

Neben dem Kleinschneiden deiner alten Karte solltest du im Übrigen auch alle weiteren erkennbaren Daten darauf unkenntlich machen. Sprich deinen Namen, deine Iban oder Kreditkartennummer oder den Sicherheitscodes. Sonst gibt es nicht nur bei der falschen Entsorgung deiner Karte der Deutschen Bank oder Volksbank am Ende ein böses Erwachen.