Deutsche Bank, Sparkasse und Co.: Regierung will sich Geld von unseren Konten holen – es geht um Milliarden

Unser Geld auf den Konten der Deutschen Bank, Sparkasse oder anderen Banken ist uns – logischerweise – heilig. Haben wir doch lange dafür gespart oder benötigen jeden Euro für unseren monatlichen Lebensunterhalt.

Da versuchen wir natürlich jedem Phishing oder anderen Gaunereien zu umgehen. Doch wenn jetzt die Regierung höchstpersönlich an unsere Konten will, können wir dann überhaupt noch etwas dagegen tun? Wir klären dich auf, worum es genau geht.

Deutsche Bank & Co.: Regierung will sich Geld von unseren Konten holen

Die Regierung will aktuell an private Konten ran – eine erschreckende Nachricht! Doch keine Angst, es geht nicht um dein aktuelles Konto bei Deutsche Bank, Sparkasse und Co. Es geht um sogenannte herrenlose oder auch nachrichtenlose Konten, wie „chip.de“ informiert. Das sind solche, die schon seit langer Zeit inaktiv sind. Das bedeutet, es gibt schon ewig keine Transaktionen mehr und auch der Kontakt zwischen Bank und Inhaber ist abgerissen. Doch wer vergisst denn sein Bankkonto? Es wird dabei wohl nicht um das Haupt-Konto sondern eher um Nebenkonten gehen, die man kaum nutzt. So können sie irgendwann tatsächlich in Vergessenheit geraten. Doch der weitaus größere Teil der herrenlosen Konten entsteht, weil der Inhaber verstorben ist. Erben gibt es in diesen Fällen auch nicht oder sie wissen nichts von diesem Konto.

++ Passend zum Thema: Sparkasse und Co.: Kunden können bis zu 300 Euro sparen – hier sollte man zweimal hinschauen ++

Und jetzt möchte unsere Regierung an genau dieses Geld ran. Andere Länder haben für solche Fälle bereits gesetzliche Regelungen, die in Deutschland bisher fehlten. Doch im Koalitionsvertrag heißt es jetzt dazu: „Wir fördern soziale Innovationen und nutzen dafür Gelder aus nachrichtenlosen Konten in einem revolvierenden Fonds.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wann gilt ein Konto als herrenlos?

So sollen die Gelder der herrenlosen Konten bei Deutsche Bank, Sparkasse und Co. also in einen Staatsfonds fließen und am Ende für soziale Zwecke genutzt werden. Schätzungen zufolge kann es sich dabei um bis zu 9 Milliarden Euro handeln. Ein ganz schöner Batzen Geld!

Weitere News:

Doch ab wann gilt ein Konto überhaupt als herrenlos? Das müsste vorab natürlich festgelegt werden. Nach aktuellem Stand gehen Gelder nach 30 Jahren Inaktivität an die jeweilige Bank, die sie dann als Gewinne versteuern müssen. Im nächsten Schritt könnten Banken zum Beispiel verpflichtet werden, solche Konten an eine offizielle Stelle zu melden. Doch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!