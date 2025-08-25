Deutsche Bank führt Änderung ein – hast du diese Frist verpasst, droht dir Übles

Die Deutsche Bank verändert ihr Onlinebanking. Ab dem 25. August wird das mobileTAN-Verfahren durch moderne Alternativen wie photoTAN und BestSign ersetzt. Kunden benötigen dafür spezielle Voraussetzungen.

Wer sich nicht rechtzeitig umstellt, hat vorerst schlechte Karten bei der Nutzung des Onlinebankings. Doch was genau ist hier der Knackpunkt?

Neue Sicherheitsmaßnahmen bei der Deutschen Bank

Kunden wurden bereits im Vorfeld per Brief und E-Mail informiert. Ab Montag (25. August) verspricht die Deutsche Bank, Bankgeschäfte „komfortabler“ zu machen. Das mobileTAN-Verfahren, das als unsicher gilt, wird ab dem 25. August abgeschaltet. Kunden ohne aktuelles Verfahren können ihr Onlinebanking der Deutschen Bank zunächst nicht weiter nutzen.

Langfristig plant die Deutsche Bank, auf das BestSign-Verfahren zu setzen. Die photoTAN-App bleibt vorerst der Standard. Eine erstmalige Aktivierung von photoTAN ist jedoch nicht mehr möglich. Die Frist für den Aktivierungsbrief endete am 15. August. Laut „Berliner Zeitung“ wird die Zugänglichkeit für Kunden eingeschränkt, die das versäumt haben.

Vorteile durch die neuen TAN-Verfahren

Die photoTAN-App ist einfach bedienbar. Nutzer können einen TAN-Code mit einem Klick generieren. Für maximale Sicherheit empfiehlt sich die Nutzung auf zwei Geräten, etwa Laptop und Smartphone. Kunden der Deutschen Bank können so sicherer und komfortabler arbeiten.

Das BestSign-Verfahren ermöglicht digitale Signaturen und bietet ebenso wie photoTAN hohe Sicherheitsstandards. Beide Verfahren sind deutlich besser gegen Betrug abgesichert. Die Deutsche Bank führt diese Neuerungen freiwillig ein.

