DB reicht's endgültig: Maskenverweigerer drohen neue Knallhart-Strafen – noch vor Silvester

Die Deutsche Bahn will härter gegen Maskenverweigerer in ihren Zügen vorgehen. (Symbolbild)

Die Deutsche Bahn hat endgültig genug!

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt bereits seit dem Frühjahr – sowohl in Bussen und Straßenbahnen als auch in den Regional- und Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn. Doch noch immer müssen Woche für Woche Bahnmitarbeiter oder sogar die Polizei eingreifen, weil einige uneinsichtige Passagiere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) verweigern. Deswegen geht die Bahn nun einen drastischen Schritt.

Deutsche Bahn: Härtere Strafen für Maskenverweigerer

Die bisherigen Maßnahmen waren bereits keine Kleinigkeiten. Maskenverweigerer müssen den Zug nicht nur am nächsten Bahnhof verlassen – mittlerweile droht ihnen in allen Bundesländern auch ein Bußgeld. Dieses wird verhängt, nachdem die Personalien des Maskenmuffels an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet wurden.

Die Bundespolizei verzeichnete in den letzten Wochen täglich mehr als 2.000 Verstoße gegen die Maskenpflicht in Zügen der Deutschen Bahn. Foto: imago images / IPA Photo

Doch offenbar waren diese Mahnungen nicht wirksam genug. Obwohl das Jahr 2020 mit einer zweiten Infektionswelle, steigenden Todeszahlen und einem erneuten harten Lockdown endet, gibt es offenbar nach wie vor zu viele Maskenverweigerer in den Zügen.

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch Hunderte Tonnen an Gütern transportiert

Deshalb will die Deutsche Bahn jetzt radikal durchgreifen.

Das droht Maskenmuffeln jetzt in Zügen der DB

Die Rede ist hierbei von einem so genannten „dauerhaften Beförderungsausschluss“ – sprich: ein präventives Fahrverbot für Züge der Deutschen Bahn. Diese Strafe ist keine Neuheit bei der Bahn und wurde in der Vergangenheit bereits bei randalierenden Fußball-Fans angewandt.

Polizisten kontrollieren das Einhalten der Maskenpflicht am Hauptbahnhof Hannover. Foto: imago images / localpic

Die DB beruft sich dabei auf Paragraf 4, Absatz 2 der Eisenbahn-Verkehrsordnung: „Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder den Anordnungen des Eisenbahnpersonals nicht folgen, können von der Beförderung ausgeschlossen werden. Sie haben keinen Anspruch auf Erstattung von Fahrpreis oder Gepäckfracht.“

Der betroffene Reisende erhält in diesem Fall eine Strafeinzeige wegen Hausfriedensbruch. Natürlich kann die Bahn anschließend nicht mit hundertprozentiger Sicherheit kontrollieren, ob die angezeigten Passagiere nicht weiterhin trotzdem noch in Züge steigen – doch wer dann eben erwischt wird, muss nicht nur mit Rauswurf und Bußgeld, sondern mit einem Strafverfahren und im schlimmsten Fall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen.

Deutsche Bahn: Über 2.000 Maskenverweigerer pro Tag

Wer wiederholt gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verstoße, ohne eine glaubhafte Ausnahmeregelung vorzeigen zu können, „verstößt gegen die Corona-Schutzverordnungen der Länder und begründet somit eine Wiederholungsgefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“, sagt ein Bahn-Sprecher gegenüber der „Welt am Sonntag“. Auch die Mitreisenden und die Mitarbeiter der DB seien durch Mund-Nasen-Bedeckung-Verweigerer gefährdet.

Zwischen dem 12. September und dem 7. Dezember wurden rund 200.000 Maskenverweigerer in Zügen oder Bahnhöfen angetroffen, so die Bundespolizei. Das sind durchschnittlich fast 2.300 Personen pro Tag. Im Verhältnis zu den Millionen Bahnreisenden pro Tag ist das allerdings eine relativ niedrige Zahl – und wer nach einer Ermahnung schließlich doch eine Maske aufsetze, komme den Beamten zufolge meist ohne weiteren Ärger davon. (at)