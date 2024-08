Deutsche Bahn räumt ganzes Abteil – das steckt dahinter

Der Sommer befindet sich in den letzten Zügen – und gibt kurz vor Schluss noch einmal ordentlich Vollgas! Da kann so eine Fahrt in einem engen und überfüllten Zug schon mal zu einer echten Tortur werden. Die Deutsche Bahn hat ihre Abteile deswegen mit Klimaanlagen ausgestattet – aber auch die können schon mal ausfallen.

Und was passiert, wenn die Klimaanlage in einem Zug-Abteil ausfällt, hat zuletzt ein Deutsche-Bahn-Passagier am eigenen Leib erfahren müssen. In den sozialen Netzwerken postet er ein Foto, worauf zu erkennen ist, dass ein komplettes Abteil deswegen abgesperrt wurde. Ein rotes Flatterband umrahmt die Zugsitze.

Was passiert, wenn die Klimaanlage ausfällt?

„Klimaanlage defekt. Bitte benutzen Sie einen anderen Wagen“, heißt es auf einem Schild. „Der Feind der Deutschen Bahn – jegliches Wetter“, schreibt der Passagier zynisch dazu.

Doch ist die Situation, die der Passagier beobachten konnte, das übliche Vorgehen bei der Deutschen Bahn, wenn die Klimaanlage streikt? „Sollte unterwegs (…) einmal eine Klimaanlage ausfallen, setzt das Zugbegleitpersonal die Fahrgäste schnellstmöglich in andere Wagen um. Alle Fernverkehrszüge führen zudem ausreichend Wasservorräte mit sich, die bei Bedarf verteilt werden. Wagen mit gestörter Klimaanlage im Fernverkehr werden im DB Navigator und auf bahn.de angezeigt, damit sich Fahrgäste frühzeitig orientieren können“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion von einem Bahnsprecher.

Deutsche Bahn investiert

Laut eigenen Angaben investiere die Deutsche Bahn „massiv“ in neue Fahrzeuge im Fern- und Regionalverkehr. „Bis 2030 fließen rund 12 Milliarden Euro allein in neue Fernverkehrszüge. In Sachen Verlässlichkeit zeigt unsere Fahrzeug-Investitionsstrategie Wirkung: Die Klimaanlagen der neuen Fahrzeuge sind leistungsfähiger und für Temperaturen bis +45 Grad ausgelegt. Im Vergleich zum Sommer 2023 sind heute rund 20 Prozent mehr ICE und Intercity mit modernster, leistungsfähigerer Klimaanlagentechnik unterwegs – insgesamt mehr als 256 Fahrzeuge. Zudem haben im vergangenen Jahr bei den Fernverkehrszügen ICE und IC 98 Prozent der Klimaanlagen funktioniert. Die kompletten ICE- und Intercity-Flotten der DB sind mit Klimaanlagen ausgerüstet.“