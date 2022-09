Deutsche Bahn: Kunde hört Bettler-Durchsage am Bahnhof – dann lässt er Dampf ab

Ein Mann traut seinen Ohren kaum, als er am Hauptbahnhof in Berlin eine Durchsage der Deutschen Bahn hört.

Die Deutsche Bahn würde Reisenden raten, Bettlern zukünftig kein Geld mehr zu geben. Dabei sind die doch auf jeden Cent angewiesen, oder etwa nicht?

Kunde wütend über Durchsage am Bahnhof – „Meine Entscheidung“

Auf Twitter muss ein Mann, als er nach einer Zugfahrt nach Hause kommt, direkt Dampf ablassen: „Eben kam am Berliner Hbf die Durchsage, dass man Bettlern kein Geld geben soll. Sorry Deutsche Bahn, aber es ist immer noch meine Entscheidung, ob ich an euren sch*** Einkaufsbahnhöfen lieber 6 Euro für ein Käsebrötchen ausgebe möchte oder Menschen in Not helfe.“

Doch hat der aufgebrachte Mann die Durchsage wirklich richtig verstanden? Der „Tagesspiegel“ berichtet darüber, dass tatsächlich am Hauptbahnhof Berlin vor Bettlern gewarnt wird. Der genaue Wortlaut sei aber: „Im Bahnhof sind zurzeit organisierte Bettelgruppen unterwegs. Seien sie besonders aufmerksam!“

Damit wolle die Bahn und die Bundespolizei darauf aufmerksam machen, dass sich unter den hilfsbedürftigen Menschen aktuell vermehrt auch viele Betrüger und Diebe tummeln.

Berliner Verkehrsbetriebe verzichten bewusst auf Warnhinweis

Denn oftmals würden hinter „falschen“ Bettlern auch ganze Banden stecken. Anstatt Gaben für Menschen in wirklichem Elend zu sammeln, würde das Geld in den Taschen organisierter Krimineller landen – oder schlimmer noch: ganze Portemonnaies. Vor allem wenn es sich in den Haupthallen tummle, sei die Gefahr groß, beklaut zu werden.

Der Berliner Verkehrsbetrieb (BVG) ist im Gegensatz zum Berliner Hauptbahnhof mit solchen Durchsagen dennoch bewusst vorsichtig: „Wir wollen nicht Bettler und Diebe in einen Topf werfen und kriminalisieren, da muss man ganz vorsichtig sein“, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem „Tagesspiegel“.

In der Vorweihnachtszeit soll die Warn-Durchsage vor „Bettelgruppen“ am Hauptbahnhof Berlin laut dem Bahnsprecher definitiv noch bleiben.