Deutsche Bahn: Züge werden immer voller – doch auf die Lösung müssen Kunden noch lange warten

Es ist ein aktuelles Deutsche-Bahn-Leiden, das viele Pendler haben: Die Züge werden immer voller. Das betrifft viele Regionalzüge, unter anderem in NRW, aber vor allem ICEs sind Opfer dieses Phänomens. Immer häufiger stehen in den Hochgeschwindigkeitszügen die Gänge voll, Menschen sitzen vor den Türen oder der Schaffner fordert in einer Durchsage die Reisegäste dazu auf, in die erste Klasse aufzurücken, da sonst niemand mehr in den Zug kommt.

Dies sorgte für viel Stress, Frustration und Kopfschütteln bei den Bahnreisenden, die per Zug durch Deutschland reisen. Um dieses Problem zu Lösen, hat die Deutsche Bahn (DB) eine Lösung angekündigt. Doch die wird noch ziemlich auf sich warten lassen.

Deutsche Bahn kündigt Lösung an: ICE der Zukunft

Einen ganzen Schwung neuer ICE-Züge hat die DB angekündigt. Nun hat sie daher eine Ausschreibung gestartet, die die Entwicklung, Bau und Zulassung einer neuen Zugflotte beinhaltet. Diese zukünftige ICE-Generation hat jede Menge Extras und Innovationen, doch vor allem bei einem Problem soll sie helfen: Die neuen Züge sollen den stark wachsenden Fahrgastzahlen gerecht werden.

Auch interessant: Deutsche Bahn: DAS wird 2024 zur Pflicht – Kunden müssen sich umstellen

Dafür sollen bis zu 95 neue Fahrzeuge ins Repertoire der Deutschen Bahn aufgenommen werden. Geplant ist die Bestellung von 33 ICEs der Extraklasse: Maximal 400 Meter lang, mindestens 300 Stundenkilometer schnell, einstöckig und mit rund 940 Sitzplätzen. Dieser „ICE der Zukunft“, wie das Unternehmen ihn in einer Pressemitteilung nennt, wird zunächst an einem Prototyp erprobt. In Zukunft soll der zukunftsweisende ICE ältere Züge wie den ICE 1 und den ICE 3 ersetzen und die ICE-Flotte perspektivisch erweitern.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Lösung lässt auf sich warten

Klingt doch schon mal gut, was sich der Konzern da gedacht hat. Nur einen Haken hat die ganze Geschichte: Der Einsatz der Züge ist ab Beginn der 2030er Jahre geplant. Die Fahrgäste müssen also möglicherweise noch zehn Jahre auf Abhilfe warten.

Das könnte dich auch interessieren:

Wenn die neuen Züge dann endlich in Betrieb gehen, können sich Bahnreisende auf einige Verbesserungen freuen. So sollen die neuen ICE mit einem neuen Innenraumkonzept und zahlreichen stufenlosen und niveaugleichen Einstiegen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ausgestattet werden. Darüber hinaus kündigt die Deutsche Bahn weitere Innovationen, höchste Energieeffizienz und technische Zuverlässigkeit an.

In welchem Jahr genau die Fahrgäste damit rechnen können, steht jedoch noch nicht fest. Das Problem der überfüllten Fernverkehrszüge wird dadurch außerdem vorerst nicht gelöst.