Deutsche Bahn: Heftige Jahresbilanz! Bus und Bahn so unpünktlich wie nie zuvor

Fast jeder, der mit der Deutschen Bahn gefahren ist, kennt es: Verspätungen von zehn, 15, 30 Minuten sogar bis zu Stunden. Die Jahresbilanz der Deutschen Bahn zeigt jetzt die katastrophale Jahresbilanz der Züge.

Im Fernverkehr waren von Januar bis November 2022 im Schnitt nur 65,6 Prozent der Züge pünktlich. In den Sommermonaten Juli bis August war es sogar noch schlimmer. Nur 60 Prozent der Züge waren pünktlich. „Die Pünktlichkeitsquoten der Bahn haben ein historisches Tief erreicht“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareiß (CDU), der „Rheinischen Post“.

Deutsche Bahn: Heftige Jahresbilanz

Die Bundesregierung zeigte sich über die aktuelle Pünktlichkeitsentwicklung „nicht zufriedenstellend“. In manchen Regionen sei die Pünktlichkeitsquote zeitweise unter 50 Prozent gefallen. Vor allem im Sommer waren verspätete Züge fast schon die Regel. Bei der Bahn gelten Züge als pünktlich, die mit weniger als sechs Minuten Verspätung am Ziel ankommen.

In den drei Sommermonaten war mehr als jeder fünfte Fernzug mehr als 15 Minuten zu spät. Der Trend zeigte sich aber, dass im September und Oktober vermehrt wieder Züge pünktlich unterwegs waren.

Deutsche Bahn: Bus und Bahn so spät wie nie zuvor

„Die sehr hohe Auslastung des Netzes und intensive Bautätigkeit kombiniert mit externen Störfaktoren – wie die Sabotage von Infrastruktur und die mehrwöchige Sperrung einer Hauptmagistrale des Schienenverkehrs – haben in diesem Herbst die Pünktlichkeit deutlich nach unten gezogen“, sagte ein Bahnsprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Im Oktober hatten Unbekannte in Herne und in Berlin Glasfaserkabel durchtrennt. Das dadurch zusammengebrochene Funknetz legte den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands über Stunden lahm.

Mehr News für dich:

Im November kollidierten bei Gifhorn dann zwei Güterzüge, es folgte eine wochenlange Streckensperrung zwischen Berlin und Hannover. Für Dezember lagen noch keine Pünktlichkeitsquote vor – allein wegen dieser Streckensperrung bis Mitte Dezember ist aber wohl nicht mit einer Verbesserung zu rechnen.