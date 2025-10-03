Deutsche Bahn greift wieder an – Kunden merken es spätestens im Winter

Die Deutsche Bahn hat es wirklich nicht leicht. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt’s sich gänzlich ungeniert, könnte man jetzt meinen. Doch zeigt sich der Konzern stets bemüht, seinen Passagieren den gewünschten Service zu bieten.

Größter Knackpunkt im Auge vieler Gäste wohl: das Thema Pünktlichkeit. Gerade da scheint die Deutsche Bahn noch einiges an Nachholbedarf zu haben. Dem will sie jetzt entgegenwirken – und verkündet irre Pläne!

Deutsche Bahn schraubt am Fahrplan

Die Deutsche Bahn hat Großes vor. In 21 Städten will sie schon bald Fernverkehrsanbindungen im Halbstundentakt anbieten – und das auf den wichtigsten Verkehrsachsen. So würde zwischen Hamburg – Frankfurt und Berlin – München die Fahrbahntaktung hochgeschraubt werden. Das würde konkret fast doppelt so viele Verbindungen als bislang bedeuten. Das soll mithilfe von vereinheitlichten Start- und Zielbahnhöfen sowie auf das Verzichten von Zugteilungen möglich werden.

Dazu wird auch eine neue Direktverbindung von Berlin über Nürnberg nach Stuttgart geschaffen. Mit 4.45 Stunden wären Passagiere hier rund eine Stunde schneller als bislang unterwegs. Doch es kommen noch mehr Neuerungen auf die Kunden zu.

Mehr internationale Verbindungen

Auch will die Deutsche Bahn schon bald mehr internationale Züge ins Rennen schicken. „Rund 40 neue oder verlängerte Fahrten täglich sollen Deutschland mit neun europäischen Ländern verbinden, darunter Belgien, Tschechien, Polen und die Schweiz. Neu ist die Eurocity-Linie Leipzig – Krakau“, berichtet so etwa „Reise vor 9„. Aber auch Direktverbindungen von Köln zum Flughafen Brüssel oder zu Schweizer Metropolen wie Zürich zählen zu den Neuerungen.

Zudem wird am Buchungssystem geschraubt. Ab sofort können so auch TGV-Verbindungen, ÖBB-Nachtzug-Tickets sowie Eurostar-Fahrten direkt über die Website der Deutschen Bahn sowie den DB-Navigator gebucht werden.

Kunden der Deutsche Bahn müssen sich allerdings noch einige Monate gedulden, bis sie von den Neuerungen profitieren werden. Denn erst mit Fahrplanwechsel zum 14. Dezember sollen diese in Kraft treten. Dann soll im Übrigen auch der barrierefreie ICE L seine erste Reise zwischen Berlin und Köln antreten. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Neuerungen sind auch mit Generalsanierungen im Netz, sprich Baustellen-Chaos verbunden. Doch die Hoffnung, dass es schon bald reibungsloser laufen wird, wird Kunden hoffentlich milde stimmen.