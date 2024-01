Deutsche Bahn: Unfassbar! So schlimm sah es noch nie für Passagiere aus

So etwas werden viele Reisende der Deutschen Bahn bereits geahnt haben – aber dass es so schlimm ist? Eine Statistik brachte jetzt Erschreckendes ans Licht.

Knapp 30 Prozent der Fahrgäste waren 2023 von Verspätungen im Fernverkehr bei der Deutschen Bahn betroffen! Nur rund 69,6 Prozent der Bahn-Reisenden kamen zwischen Januar und November 2023 pünktlich an ihr Ziel.

+++Deutsche Bahn: Kunden müssen schlucken – jetzt droht der absolute Ausnahmezustand+++

Deutsche Bahn: SO schlimm ist es wirklich

Die Reisendenpünktlichkeit unterscheidet sich von der Pünktlichkeitsstatistik, die die Bahn monatlich online veröffentlicht. Die Pünktlichkeitsstatistik bildet lediglich ab, wie viele Züge im jeweiligen Monat unpünktlich waren – also mindestens sechs Minuten verspätet am Ziel ankamen. Im November betraf das fast jeden zweiten Fernzug! Dabei hatte sich die Bahn eigentlich vorgenommen, dass mehr als 70 Prozent der Züge in 2023 pünktlich sein sollten. Doch davon ist die das Unternehmen meilenweit entfernt.

Die Reisendenpünktlichkeit misst hingegen, wann die einzelnen Passagiere an ihrem Ziel ankamen. Sie berücksichtigt also auch Zugausfälle oder Ersatzverkehre. Wer mindestens 15 Minuten später am Ziel ankommt, geht in die Statistik ein. Zwischen 2017 und 2020 lag die Fahrgastpünktlichkeit der Bahn zufolge stets bei über 80 Prozent. Seither hat sie stark abgenommen.

Deutsche Bahn: Das sind die Gründe für die heftigen Verspätungen

Grund für die hohe Unzuverlässigkeit der Bahn ist vor allem das marode, veraltete und teilweise überlastete Schienennetz. Zahlreiche Baustellen bremsen den Zugverkehr in ganz Deutschland aus. Die Bundesregierung hat deshalb zusätzlich viele Milliarden Euro zugesagt, um das Bestandsnetz in den kommenden Jahren grundlegend zu sanieren. Zahlreiche stark belastete Strecken sollen nun bis 2030 ins Visier genommen und rundum erneuert werden.

Mehr Themen und News für dich:

Start ist im kommenden Sommer auf der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Seit dem Jahreswechsel ist die Strecke bereits für einige Wochen voll gesperrt, um vorbereitende Maßnahmen für die Generalsanierung in der zweiten Jahreshälfte durchzuführen. (mit dpa)