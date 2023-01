Deutsche Bahn plant wichtige Änderung für Züge – Pendler werden jubeln

Ein stressiger Arbeitstag geht vorbei, man will nur noch nach Hause, der Zug fährt ein… und ist rappelvoll. Vielleicht doch auf den nächsten warten? Oder eine andere Verbindung? Aber was, wenn es in den Zügen nicht anders aussieht?

In der DB-Navigator-App zeigt die Deutsche Bahn ihren Kunden bereits beim Ticketkauf an, wie hoch die wahrscheinliches Auslastung eines Zuges ist. Jedoch gilt das nur für ICs und ICEs, also den Fernverkehr. Bei Regionalzügen oder S-Bahnen gibt es das nicht – bis jetzt!

Deutsche Bahn: Auslastungs-Anzeige für Regionalzüge

Auch für den Regionalverkehr gibt es bei der Deutschen Bahn jetzt Echzeit-Auslastungsdaten. Die findest du jedoch nicht nur in der DB-Navigator-App, sondern auch direkt auf den Anzeigetafeln am Bahnsteig. Mithilfe von Piktogrammen in Ampelfarben kannst du erkennen, welcher Waggon im Regio oder in der S-Bahn aktuell wie voll ist – und dann entspannt da einsteigen, wo noch Platz ist.

So sehen die neuen Anzeigen zur Zugauslastung aus. Foto: DB AG

Bisher testet die Deutsche Bahn das Konzept auf einzelnen stark frequentierten Strecken in Hamburg und in Stuttgart. Doch schon bald soll der Ausbau erfolgen: Ab Februar gibt es die Anzeigen zwischen Hamburg und Lübeck, ab April im Rhein-Main-Gebiet und ab Mai in Berlin – so lautet zumindest der Plan.

DB will in zwei Jahren 1.500 Wagen umrüsten

Das Ziel: Bis Ende 2024 sollen in ganz Deutschland mehr als 1.500 Wagen von DB Regio zur Auslastungsanzeige fähig sein – das wären laut DB immerhin ein Viertel aller DB-Züge im Regionalverkehr.

„Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen sind der Hauptgrund für Haltezeitüberschreitungen und damit für Verspätungen“, erklärt die Bahn in einer Pressemitteilung. „Durch das neue System verteilen sich Fahrgäste besser am Bahnsteig und Züge können pünktlicher abfahren. Außerdem hilft die Auslastungsanzeige via App den Reisenden, weniger voll besetzte Züge für ihre Fahrt zu wählen.“