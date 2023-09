Deutsche Bahn: Reisende entdecken immer wieder Menschen mit seltsamen Shirts – was dahintersteckt

Wer in jüngerer Vergangenheit die Deutsche Bahn und ihre Fernzüge nutzte, sah sie vermutlich: Bahn-Mitarbeiter in eigenwilligen roten Shirts. Einige Reisende waren bei dem Anblick zuletzt mächtig verwirrt und fragten sich, was es mit den Shirts und dem betroffenen Bahn-Personal auf sich hat.

Für gewöhnlich tragen Mitarbeiter der Deutschen Bahn schließlich dunkelblaue Uniformen. Manche Kleidungsstücke des Bahn-Personals haben auch bordeauxrote Töne. Doch Bahn-Mitarbeiter in knallroten Shirts sieht man für gewöhnlich nicht.

Deutsche Bahn: Was hat es mit den roten Shirts auf sich?

Dementsprechend irritiert waren einige Reisende zuletzt, als sich ihnen genau dieser Anblick bot. Und so diskutierten sie in den sozialen Netzwerken, was wohl dahinterstecken könnte.

Die Deutsche Bahn schaltete sich dann irgendwann in die Diskussionen ein und brachte Licht ins Dunkel. Bei den umschriebenen Mitarbeitern handelt es sich um Personal, das sich um ganz besondere Fahrgäste kümmert.

Bahn-Mitarbeiter haben wichtige Aufgabe

Wer sich die roten Shirts der Bahn-Mitarbeiter genauer angeschaut hätte, hätte die Aufschrift „Kinder“ entdeckt. Diese lässt bereits erahnen, welche Aufgabe jene Mitarbeiter haben. Sie kümmern sich um allein reisende Kinder.

Dank der knallroten Shirts sind die Mitarbeiter für Kinder leicht zu erkennen – auch aus der Ferne. Sie helfen den Kindern auf der gesamten Fahrt – zum Beispiel bei der Suche nach einem Sitzplatz und auch beim Aussteigen am Ziel-Bahnhof.

Deutsche Bahn: ICE-Tickets plötzlich teurer?

Andere Kunden der Deutschen Bahn hatten derweil ganz andere Probleme. Ihnen war zuletzt aufgefallen, dass die Preise für ICE-Fahrten mächtig angestiegen sind. So empfanden die Kunden es zumindest.

In den sozialen Netzwerken gaben einige Reisende zu Protokoll, dass sie noch bis vor Kurzem stets günstige Tickets ergattern konnten, wenn sie rund drei Monate im Voraus gebucht hatten. Dies sei nicht mehr der Fall. Nun seien Tickets auch drei Monate im Voraus bereits sehr teuer.

Andere Kunden der Deutschen Bahn hielten dagegen und erklärten, dass die Tickets nicht grundsätzlich teurer geworden wären. Lediglich die Art der Preisentwicklung hätte sich verändert. So seien Tickets drei Monate vor Reiseantritt aktuell regelmäßig recht teuer. Sobald die Deutsche Bahn jedoch gut einen Monat vor der Reise merkt, dass eine Fahrt nicht allzu ausgelastet ist, fallen die Preise wieder.