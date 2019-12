Deutsche Bahn: Krasse Änderung – DAS hat Folgen für 20 Millionen Pendler

Drastische Änderungen für Deutsche Bahn-Kunden in ganz Deutschland. Der Konzern will etwas Großes an allen Bahnhöfen ändern. Die Deutsche Bahn plant eine regelrechte Revolution. Was das für dich bedeutet...

Deutsche Bahn: Das ist der Neue

Jeder kennt es und kann es mitsprechen. Die Lautsprecher sagen eine Info von Deutsche Bahn an: „Gleis 1, Einfahrt RE6 nach Minden...“ und so weiter. Die Frauenstimme dürfte jeder von uns im Ohr haben. Doch damit ist in Kürze Schluss. Die Deutsche Bahn-Aufnahmen werden ad acta gelegt. Denn wenn ein Zug durch den Bahnhof rauscht oder ein Presslufthammer ordentlich hämmert, dann verstehst du nämlich nichts mehr.

Die neue Stimme von Deutsche Bahn soll besser zu verstehen sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Abhilfe soll eine neue Stimme schaffen. Über 14.000 Zeilen in insgesamt 60 Stunden hat nämlich jetzt ein anderer eingesprochen. Diesmal ein Mann. In wenigen Tagen sollen die ersten Reisenden die Stimme am Bahnhof hören können. Sprecher Heiko Grauel hat wochenlang verschiedene Sätze im Studio eingesprochen.

„Wir haben uns mit einer Fachjury zusammengesetzt und uns dann für Heiko Grauel entschieden“, verrät Daniel Labahn, Projekt-Leiter bei Deutsche Bahn. Die Text-to-Speech-Technologie soll die Lösung für Verständnisprobleme sein. „Die Reisenden profitieren von einer neuen Stimme. Wir wollen, dass sie verständlicher ist, dass sie sympathischer ist. Und dass man die Ansagen besser versteht.“

Deutsche Bahn: Das ist die neue Stimme

Aktuell werden die Ansagen bei der Deutschen Bahn mittels Tonbausteinen künstlich erzeugt. Durch die neue Technologie werden die Ansagen flüssiger. Die Deutsche Bahn schreibt: „Die Technologie bildet aus einzelnen Lauten Wörter und Sätze. Wörter müssen somit nicht mehr als Ganzes aufgezeichnet werden. Das ermöglicht individuelle, situations- und standortspezifische Ansagen.“ Nur bei Änderungen oder Störungen sprechen die Deutsche Bahn-Mitarbeiter selbst ins Mikrofon.

Heiko Grauel hat für die Deutsche Bahn 14.000 Sätze eingesprochen. Foto: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

5700 Bahnhöfe sind betroffen

„Sich zu hören ist schon normal. Aber an einem Bahnhof und das deutschlandweit, das ist schon etwas Besonderes“, sagt der Profisprecher. Nicht nur Sätze wie „Achtung, Zug fährt ein“ oder „Der Grund ist eine Verzögerung im Betriebsablauf“ musste Grauel einsprechen. Auch sinnlose Konstellationen wie „Restliche Kräuter grob abzupfen“ gehörten dazu. Die einzelnen Sprechbausteine werden dann zerhackt und zu den gewünschten Sätzen wieder zusammengesetzt. 5700 Bahnhöfe werden von der Deutschen Bahn betrieben.

Schon Anfang 2018 wurde das neue System in Frankfurt am Hauptbahnhof getestet. Mit „Holoplot“ sollst du in Zukunft auch nur noch die Ansage an deinem Gleis hören. Wenn bisher zwei Lautsprecher in unmittelbarer Nähe loslegten, verstand man nämlich nichts mehr.

"Wir haben einen Steinschlag in der Frontscheibe, sodass die Verspätung bis zum Endbahnhof zunehmen wird. Ist zufällig ein Mitarbeiter von Carglass an Bord?" (Tobias Goebels) #Bahn #Ansage — Bahn-Ansagen (@BahnAnsagen) December 5, 2019

Deutsche Bahn verspricht mehr Verständlichkeit

Die Deutsche Bahn erklärt: „Die Technologie sorgt dafür, dass Schallwellen gezielt wie ein Lichtstrahl auf beliebige Punkte im Raum fokussiert werden. Die Durchsagen werden so präzise auf bestimmte Bahnsteigbereiche gerichtet. Auf diese Weise bekommen Reisende nur die für sie relevanten Informationen verständlich vermittelt. Ansagen für das jeweils gegenüberliegende Gleis sind nicht mehr zu hören.“

20 Millionen Bahn-Reisende dürfen dann bald der neuen Stimme lauschen – diesmal laut und deutlich.