Deutsche Bahn sorgt für Klo-Eklat! Plötzlich müssen Kunden üble Sache hinnehmen

Die Deutsche Bahn sorgt in Zwickau aktuell für Kopfschütteln. Am Hauptbahnhof gibt es seit zwei Wochen kein funktionierendes WC. Wer dringend eine Toilette benötigt, muss warten, bis ein Zug hält.

Nur dann ist es nämlich möglich, die Notdurft zu verrichten – diese Lösung wirft viele Fragen auf.

Deutsche Bahn verweist auf Zugtoiletten

Ein Abwasserrohrbruch zwang die Deutsche Bahn, die Bahnhofstoiletten schon am 4. August zu schließen. Eine Sprecherin erklärte: „Aufgrund eines Abwasserrohrbruchs wurde die WC-Anlage am 4. August geschlossen.“ Bisher gibt es weder ein Enddatum für die Reparaturen noch die Möglichkeit, eine mobile Toilette aufzustellen.

Die Deutsche Bahn schlägt eine ungewöhnliche Lösung vor: „Wir verweisen aktuell auf Züge.“ Das bedeutet, Reisende in Zwickau müssen Toiletten in Zügen nutzen. Ein kurioser Test der „Bild“ zeigt das Ausmaß: Im Reisecenter wies eine Mitarbeiterin freundlich auf den nächsten haltenden Zug mit Toiletten hin.

Deutsche Bahn lässt Kunden weiter warten

„Sie können jetzt nur auf Gleis 7 gehen, dort hat gerade eine Regionalbahn fünfzehn Minuten Aufenthalt“, erklärte die Mitarbeiterin. „Das schaffen Sie bestimmt“, ergänzte sie aufmunternd. Diese Übergangslösung stößt bei Reisenden auf wenig Begeisterung, verdeutlicht aber das aktuelle Problem am Hauptbahnhof Zwickau.

Wann der Hauptbahnhof wieder Toiletten anbieten kann, ist völlig unklar. Laut der Sprecherin: „Unsere Kollegen arbeiten weiterhin daran, die technischen Mängel zu beseitigen. Einen konkreten Zeitpunkt für die Wiedereröffnung können wir noch nicht benennen.“ Für die Deutsche Bahn bleibt dies ein weiteres infrastrukturelles Problem, das dringend gelöst werden muss.

