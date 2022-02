Deutsche Bahn: Pärchen randaliert im Zug – was die Polizei dann entdeckt ist unglaublich!

Randale in der Deutschen Bahn! Am Mittwoch randalierte ein Paar in einem Zug nach Lüneburg.

Als die Polizei die beiden Unruhestifter am Bahnhof kontrollierte, fielen sie fast vom Glauben.

Gegen 12.30 Uhr war ein Pärchen im Zug von Dannenberg nach Lüneburg auffällig geworden. Eine 19-Jährige und ihr 20-jähriger Freund hatten unerlaubterweise Alkohol getrunken. Eine Zugbegleiterin mahnte sie deshalb ab und stellte den beiden eine Strafgebühr aus.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Das Pärchen sorgte im Zug der Deutschen Bahn für ordentlich Aufruhr. Da musste auch die Bundespolizei anrücken. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der 20-Jährige nahm den Zettel entgegen, zerknüllte ihn dann aber und begann die 56-Jährige massiv sexuell zu beleidigen.

Bei der Ankunft am Lüneburger Bahnhof eilte dann die Bundespolizei dazu und überprüfte die Ausweise der beiden Rowdys, wie „Focus“ berichtete. Da sprangen den Beamten beinahe die Augen aus den Höhlen.

Gegen das Pärchen lagen bereits 50 Strafanzeigen in Lüneburg und Hamburg vor, darunter mehrere wegen Schwarzfahrens, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung. (mbo)

