Deutsche wollen in die Niederlande fahren – dann erreicht sie die Nachricht

Ein Vierteljahrhundert ICE-Verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden: Deutsche Bahn (DB) und NS International feiern das 25-jährige Jubiläum ihrer Zusammenarbeit. Gemeinsam luden sie zu einer Veranstaltung ins niederländische Amersfoort ein. Dort wurde der beeindruckende Erfolg einer Kooperation gewürdigt, die seit November 2000 besteht.

Die Bahn ist ein beliebtes Transportmittel für klimafreundliche Reisen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Seit dem Start des ICE-Verkehrs erfreuten sich rund 30 Millionen Reisende an der schnellen Verbindung beider Länder. Zum Jubiläum bieten die Partner besonders günstige Tickets: Bis Mitte November gibt es 25.000 Spar- und Supersparpreise Europa schon ab 19,99 Euro.

Mehr komfortable Reisen in die Niederlande

„30 Millionen Fahrgäste in 25 Jahren ICE-Verkehr zwischen den beiden Nachbarländern zeigen: Klimafreundliches Bahnfahren auch über Landesgrenzen hinweg ist immer häufiger die erste Wahl“, erklärt Stefanie Berk, Marketingchefin von DB Fernverkehr. Der ICE 3neo, der jetzt auch zwischen Berlin und Amsterdam fährt, soll für noch mehr Reisekomfort sorgen und Europas internationalen Fernverkehr weiter boomen lassen.

Heike Luiten, die Direktorin von NS International, ergänzt begeistert: „Diese neuen Züge sind für Reisende ein großer Fortschritt im Hinblick auf Komfort und Zuverlässigkeit. In jüngster Vergangenheit kam es bei Zugreisenden wiederholt zu Beeinträchtigungen aufgrund von Störungen an älteren Zügen. Wir freuen uns darauf, Reisende an Bord willkommen zu heißen und sie nachhaltig und komfortabel an ihr Ziel zu bringen.“

Niederlande setzen auf Komfort und Nachhaltigkeit

Die ICE-Züge nach Berlin bedeuten einen weiteren Schritt in der langjährigen Verbindung der Nachbarländer. Alle Züge von den Niederlanden nach Deutschland sind nun ICE-Züge – mit Verbindungen von mehreren Städten, darunter Frankfurt, München und jetzt auch Berlin.

Seit dem Start im Jahr 2000 hat sich viel verändert: Der erste ICE International zwischen Köln und Amsterdam war ein wichtiger Meilenstein. Dank mehrsystemfähiger Züge wurde der aufwendige Lokwechsel an der Grenze in Emmerich überflüssig. Bald danach verkürzte eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Amsterdam um fast anderthalb Stunden. Heute pendeln diese Züge im Zweistundentakt bis zu achtmal pro Tag.

Neue ICE-Flotte für die Niederlande

Im Juni 2024 erreicht der internationale Bahnverkehr ein neues Highlight: Die DB setzt den ICE 3neo auf weiteren Strecken nach Belgien und die Niederlande ein, beginnend zur Fußball-EM. Der hochmoderne Zug ersetzt nach und nach ältere Modelle, die für zahlreiche Störungen sorgten. Mit besserer Zuverlässigkeit und höherem Komfort startet die Flotte in eine neue Ära.

Zwischen Berlin und Amsterdam rollt die Umstellung bereits: Seit dem 24. September fährt hier der moderne ICE, der seit Mitte Oktober zwei Drittel der Zugverbindungen bedient. Am 1. November ist es endlich so weit – jede Direktverbindung auf der Strecke wird von einem ICE übernommen. Mit sechs täglichen Fahrten im Zweistundentakt schaffen Reisende die Strecke in etwa sechs Stunden. Ein zusätzlicher Zug zwischen Hannover und Amsterdam ergänzt das Angebot.